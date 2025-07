Saiba quem são as famosas que já namoraram Caio Castro

De Sophie Charlotte a Grazi Massafera, Caio Castro teve romances com atrizes e influenciadoras, sempre discretos e marcantes ao longo dos anos

Ao longo dos anos, Caio Castro não chamou atenção apenas por seus papéis marcantes na televisão, mas também por seus romances com mulheres famosas do meio artístico. Discreto com a vida pessoal, o ator costuma evitar declarações públicas, mas seus relacionamentos sempre despertam curiosidade entre fãs e a mídia.

De parcerias que começaram nos bastidores de novelas até encontros fora das câmeras, o galã construiu uma trajetória amorosa que inclui nomes conhecidos como Sophie Charlotte, Grazi Massafera e, mais recentemente, Daiane de Paula. A seguir, relembramos os principais relacionamentos do ator.

Sophie Charlotte (2008) – O primeiro relacionamento conhecido de Caio foi durante Malhação, em 2008, com a atriz Sophie Charlotte. O romance durou cerca de três meses e foi revelado pela atriz. Após o término, os dois mantiveram a amizade, com Caio elogiando o trabalho dela.

Maria Casadevall (2013–2015) – Pares em Amor à Vida, viveram um relacionamento discreto de aproximadamente dois anos, morando juntos e compartilhando momentos longe dos holofotes.

Isis Valverde (2010) – Em 2010, Caio atuou como par romântico de Isis Valverde em Ti Ti Ti. Embora rumores indicassem um romance, ambos asseguraram que era apenas uma relação profissional. Isis comentou que “rola essa confusão” por conta do trabalho conjunto.

Isis Valverde - Foto: Instagram

Monique Alfradique (2011) – Durante o Rock in Rio de 2011, Caio foi visto saindo de mãos dadas com Monique Alfradique, sua colega em Fina Estampa. Ainda que houvesse especulações, nenhum dos dois confirmou o romance.

Grazi Massafera (2019–2021) – Um dos relacionamentos mais midiáticos do ator. Depois de rumores em 2019, o casal assumiu o romance em fevereiro de 2020. Viajantes e discretos, terminaram o vínculo em agosto de 2021 de forma "madura e respeitosa".

Caio Castro e Grazi Massafera - Foto: Instagram

Daiane de Paula (2022–2024) – Bailarina e influenciadora, assumida em março de 2022. O término foi anunciado em janeiro de 2024, com ambos ressaltando que o fim aconteceu de forma serena.

Daiane de Paula e Caio Castro - Foto: Instagram

Atual namorada

Caio Castro surpreendeu os fãs ao assumir o namoro com a atriz Vitória Bohn, 23, em um álbum publicado no Instagram neste domingo, 13. O ator postou fotos da viagem romântica que fez com a amada para Portugal.

