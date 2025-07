Saiba quem é Vitória Bohn, nova namorada de Caio Castro

O ator Caio Castro revelou o namoro com a atriz Vitória Bohn ao postar nas redes sociais várias fotos durante uma viagem romântica por Portugal

Caio Castro movimentou as redes sociais no último domingo, 13, ao assumir publicamente seu novo relacionamento.

Em seu perfil no Instagram, o ator de 36 anos publicou uma sequência de fotos românticas ao lado da atriz Vitória Bohn, de 23, durante uma viagem pelo interior de Portugal. As imagens mostram o casal em clima de carinho e descontração, surpreendendo os fãs que ainda não sabiam do romance.

A notícia rapidamente repercutiu entre os seguidores, e muitos passaram a se perguntar: afinal, quem é Vitória Bohn?

De Novo Hamburgo para a televisão nacional

Vitória Bohn é gaúcha, natural da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela começou sua jornada artística ainda na adolescência, quando passou a estudar teatro em Porto Alegre. Determinada a seguir carreira na atuação, a jovem se dedicou ao aprendizado e logo deu os primeiros passos no audiovisual.

Sua estreia na televisão aconteceu aos 18 anos, na minissérie Redenção (2018), uma produção do Prime Video ambientada em um universo pós-apocalíptico. A trama de ficção científica serviu como porta de entrada para a carreira promissora que estava por vir.

O grande destaque, no entanto, veio em 2022, quando Vitória interpretou Lou na novela Cara e Coragem, da TV Globo. Na história, sua personagem viveu um relacionamento abusivo com Renan (interpretado por Bruno Fagundes) e conquistou o público ao retratar uma jornada de dor, força e superação. A atuação sensível e intensa fez com que Vitória ganhasse reconhecimento nacional.

Desde então, a atriz tem se consolidado como um dos novos nomes da dramaturgia brasileira. Com carisma, talento e presença marcante, ela vem atraindo cada vez mais fãs — agora também atentos à sua vida pessoal.

Apesar de discreto, o namoro com Caio Castro tornou-se público com as imagens postadas pelo ator durante a viagem a Portugal. Os dois aparecem sorridentes e à vontade, confirmando o romance de forma natural, sem grandes anúncios.

