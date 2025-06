Saiba quem é Samara Pink, sócia e companhia constante de Virginia Fonseca

Sócia de Virginia Fonseca em empresa, Samara Pink é amiga íntima da influenciadora e até emprestou apartamento para a famosa após separação

Quem acompanha Virginia Fonseca nas redes sociais já deve ter visto a sócia dela, Samara Pink, inúmeras vezes nas postagens. Mas quem é a empresária que está no comando com a influencer na empresa de cosméticos?

Para quem não sabe, a grande amiga da apresentadora se destacou primeiro no ramo de extensão de cílios. De Goiânia, a moça acabou conheceu Virginia Fonseca como cliente e logo se identificaram. Da amizade, elas resolveram empreender e criaram a Wepink além de outras marcas.

Desde então, as duas não pararam de faturar com a marca e realizam diversas viagens pelo mundo para lançarem produtos e fazerem suas famosas lives. O marido de Samara Pink, Thiago Stabile, também é sócio da empresa e sempre aparece ao lado da esposa.

Aos 32 anos, a parceira de trabalho de Virginia Fonseca tem um filho com o amado, o pequeno Miguel, que é afilhado da influencer e de Zé Felipe. Inclusive, o ex-casal foi padrinho de casamento de Samara e Thiago. Recentemente, eles tiveram uma cerimônia luxuosa em São Paulo.

Assim como a famosa, a empresária também curte dieta e treino. Na rede social, ela sempre impressiona com seu antes e depois após eliminar 39 kg em um ano. Constantemente, as duas aparecem treinando juntas pelas academias do Brasil e do mundo, inclusive, elas pensam em abrir uma rede de academias.

Após a separação de Virginia e Zé Felipe, Samara Pink tem emprestado seu apartamento em São Paulo para a influencer se hospedar. Até então, a apresentadora ficava na residência de Leonardo e Poliana Rocha na cidade.

Samara Pink decide casar após 10 anos de relacionamento

A sócia de Virginia Fonseca, Samara Pink, anunciou que se casaria com o também sócio delas, Thiago Stabile, após dez anos juntos. Nos últimos meses, a empresária compartilhou em sua rede social fotos sendo pedida em casamento pelo amado, com quem já tinha um filho.

"Vem aí : A Sra Stabile. CARACA VAMOS NOS CASAR! Tudo começou quando nos lembramos que dia 05.03.2025 completaremos 10 anos juntos, e decidimos consagrar nossa união e receber a benção de Deus em nossa primeira década juntos",falou sobre como decidiram.