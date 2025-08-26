Saiba quem é o homem que assumiu a paternidade do filho de Raissa Barbosa

Amigo de Raissa Barbosa anuncia que vai assumir a função de pai na vida do filho da influencer. Veja o que ele disse
A influenciadora digital e ex-A Fazenda Raissa Barbosa é mãe solo. Ela teve um filho, chamado Luan Ravi, há poucos meses, mas nunca revelou quem é o pai do bebê. Assim, um amigo dela decidiu que vai assumir a paternidade do menino para ajudar a amiga.
Por meio das redes sociais, o influenciador Matheus Freire contou que será a figura paterna na vida do bebê. "Minha amiga foi abandonada no momento mais delicado da vida dela: durante a gestação. O pai da criança nunca assumiu, nunca deu apoio e nem garantiu o sustento provisório que ela precisava. Diante desse vazio e dessa ausência, eu decidi assumir a responsabilidade e a paternidade desse bebê. Vou estar presente onde ele escolheu se ausentar, vou dar o amor, o cuidado e a segurança que toda criança merece", disse ele.
Matheus Freire tem 29 anos e é ex-participante do reality show De Férias com o Ex: Caribe VIP. Ele é ex-namorado do influencer Rico Melquiades.
Nas redes sociais, ele tem mais de 3 milhões de seguidores e compartilha momentos de sua rotina e dos bastidores do trabalho.
Ex-participante de A Fazenda 12, da Record TV, Raissa Barbosa usou as redes sociais em junho para compartilhar que foi até um cartório para registrar o seu filho, Luan Ravi, que nasceu no dia 13 de junho. No desabafo, ela explicou o motivo da demora para oficializar o registro do bebê.
"Estamos indo registrar o Luan Ravi. O neném tá com um look belíssimo. Tá mais bonito que eu. Como eu sou a mãe e só dá pra registrar o pai ou a mãe — e o pai não vai registrar, como vocês sabem... Enfim, corta essa parte. Cancela. Eu estou de cesárea e não era nem pra eu estar saindo de casa", ela desabafou.
E esclareceu o motivo da demora: "Mas como eu esqueci na hora de sair da maternidade — na verdade, não esqueci, eles perguntaram se tinha alguém pra registrar e não tinha, era eu, e eu tava morrendo — aí eu estou indo agora, na força que Deus me deu. Mas vai dar certo."
Em seguida, ela contou que deu tudo certo e registrou o filho como Luan Ravi Barbosa. "A gente já fez. Até chorei. A menina me reconheceu e me falou várias coisas bonitas. O neném tá tão lindinho. Fui colocar lá o nomezinho dele e falei: 'Será que eu mudo?', mas ficou Luan Ravi Barbosa mesmo. E é isso"
