Saiba quem é a esposa e os filhos do novo técnico da Seleção Brasileira

O italiano Carlo Ancelotti tem dois filhos e é casado com a canadense Mariann McClay desde 2014; união dos dois envolve parceria profissional e até flerte em italiano

Em maio, o italiano Carlo Ancelotti, de 65 anos, foi anunciado como o novo técnico da Seleção Brasileira . Nesta quinta-feira, 5, inclusive, será a estreia do veterano do futebol como treinador da Seleção durante a partida entre Brasil e Equador à partir das 20h (horário de Brasilia). Além da carreira nos campos, a parceria profissional entre ele e a esposa, Mariann Barrena McClay, de 55 anos, chama a atenção para a vida pessoal dele . Saiba quem é ela!

Quem é a esposa de Carlo Ancelotti?

Mariann Barrena McClay é uma empresária com carreira no setor financeiro. Ela tem dois MBAs e um doutorado . A esposa de Carlo também é a fundadora da Mondo Uomo Fine Menswear - marca de moda masculina de luxo. Além disso, sua expertise em negócios e finanças é a grande aliada de Ancelotti em termos profissionais.

A canadense já era mãe de Chloe McClay antes de conhecê-lo. Assim como ele também tem Katia e Davide, de seu relacionamento com a falecida esposa Luisa Gibellini. Seguindo os passos do pai, Davide, de 35 anos, optou pela carreira no futebol. Ele começou como jogador profissional e tornou-se treinador e auxiliar técnico de Ancelotti.

Discreta, Mariann aparece publicamente apenas em ocasiões especiais ao lado do marido.

Primeiro encontro

Carlo e Mariann se conheceram em um restaurante em Londres, quando Ancelotti era treinador do Chelsea, e se casaram em 2014. À revista Vanity Fair, a canadense contou que estava em um encontro com outro homem quando o futuro marido flertou com ela em italiano (língua que o outro homem não sabia):

"Você vai me chamar de louco, mas você e eu vamos nos casar”, Ancelotti disse. A empresária, então, respondeu, também em italiano: "Claro, trarei o anel da próxima vez. ", relembrou.

Em julho de 2014 eles se casaram em Vancouver, Canadá.

