Saiba quem assumirá o Jornal da Record após saída de Celso Freitas

A Record anunciou nesta terça-feira, 11, que encerrou o contrato com o jornalista Celso Freitas, de 71 anos, que ocupava a bancada do Jornal da Record desde 2006. Quem assumirá o posto fixo do comunicador no noticioso ao lado de Christina Lemos é Sergio Aguiar .

Sergio está na casa desde 2019 e esteve à frente do Domingo Espetacular até janeiro deste ano. “Sergio Aguiar assume oficialmente a apresentação do Jornal da Record”, confirmou a emissora.

O que aconteceu?

Em nota emitida na tarde desta terça-feira, 11, a Record anunciou o desligamento de Celso Freitas da emissora e destacou a contribuição do profissional para o jornalismo do canal ao longo de 21 anos.

“Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público”, declarou.

Celso Freitas foi contratado pela Record em 2004, após três décadas na Globo, onde apresentou diversos noticiosos como o Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter.

Na Record, ele estreou no Domingo Espetacular e, depois, foi titular Jornal da Record, tornando-se o principal rosto do noticiário.

Com a pandemia de Covid-19, o jornalista se afastou temporariamente da bancada por ser parte do grupo de risco. E retornou ao telejornal apenas no fim de 2021.

