Saiba quanto Yudi Tamashiro cobra para dar uma palestra

Yudi Tamashiro surpreende ao revelar qual é o valor que cobra para apresentar uma palestra motivacional

O apresentador Yudi Tamashiro surpreendeu ao revelar qual é o valor que cobra para dar uma palestra. Ele ficou conhecido ainda na infância ao apresentar o programa infantil Bom Dia & Cia, e cresceu na frente do público. Agora, o artista é palestrante motivacional para empresas e eventos.

Em uma conversa no podcast Festa da Firma, do humorista Ceará, ele contou qual é o valor do seu cachê. " O que pagam as minhas contas são as palestras que eu dou, eu cobro de 30 a 40 mil reais. São palestras motivacionais e espirituais. Falo sobre a minha vida", disse ele.

Além disso, ele disse que ganha dinheiro como dono de empresa. "Também sou empresário. Ao longo desse tempo eu abri empreiteira no Japão", afirmou ele, que completou: "Uma empresa que contrata pessoas para trabalhar para grande empresas lá. E agora, no Sul de Portugal, também comecei a vender casas em Algarve".

Filho de Yudi Tamashiro teve icterícia

O apresentador Yudi Tamashiro atualizou os fãs sobre o nascimento do seu primeiro filho, Davi Yudi, fruto do casamento com a cantora gospel Mila Braga. O bebê veio ao mundo nesta semana e ainda continua na maternidade por causa de um tratamento que precisou fazer.

O papai coruja contou que o filho teve icterícia, que é algo comum em recém-nascidos por causa da dificuldade para eliminar bilirrubina. O tratamento é feito com banho de luz e o bebê ficou em uma sala com luz azul para receber os cuidados necessários.

"Ainda estamos na maternidade. Nosso pequeno precisou ficar mais um tempinho fazendo o “banho de luz” por causa da icterícia, algo bem comum em recém-nascidos, especialmente em bebês com traços orientais, como o nosso. Isso acontece porque o fígado ainda está amadurecendo e não consegue eliminar a bilirrubina como deveria, o que deixa a pele mais amarelada. A fototerapia ajuda a regular isso, mesmo que o coração aperte ao vê-lo ali", disse ele.

Inclusive, Yudi contou que já está aprendendo com a paternidade. "Ser pai e mãe é um grande aprendizado. A gente descobre que amar também é permitir que nossos filhos passem pelo que é necessário, mesmo que eles chorem e que a nossa vontade seja protegê-los de tudo. E foi nesse momento que entendi um pouco mais sobre como Deus cuida de nós. Quantas vezes a gente reclama, chora, grita… mas Deus, com Seu amor perfeito, nos entrega não o que queremos, mas o que precisamos. Ele vê além. Ele sabe que certos processos, mesmo desconfortáveis, são essenciais pra nossa cura, crescimento e transformação", afirmou.

