Saiba quando Preta Gil vai reencontrar o seu fiel escudeiro Gominho

Vivendo nos Estados Unidos para o tratamento contra o câncer, Preta Gil está longe de Gominho há algum tempo. Porém, os dois vão se reencontrar em breve

A cantora Preta Gil está prestes a reencontrar o seu fiel escudeiro: Gominho! Os dois são amigos inseparáveis e vivenciaram todos os passos do tratamento da artista contra o câncer nos últimos anos. Porém, eles estão distantes fisicamente neste momento porque estão em países diferentes. Mas isso vai mudar em breve.

O apresentador e cantor Gominho contou que vai reencontrar Preta Gil no final do mês de junho. Ele já está com viagem agendada para os Estados Unidos para passar alguns dias ao lado da amiga de longa data.

"Estou indo no final do mês pra lá, vou ficar sete dias, consegui uma folga. Vou ficar nessa função de estar com ela, estou morrendo de saudade, acompanhei tudo desde o começo. A gente conversou muito, ela falou para eu voltar a trabalhar porque já estava há um ano e meio com ela, ela sabe que queria ficar. Agora está numa fase séria, todas as fases foram sérias, mas nesse momento novo, queria estar mais perto", disse ele ao Gshow.

Inclusive, Gominho contou que existe um grupo de amigos de Preta Gil em um aplicativo de mensagens que tem o objetivo de fazer companhia para ela durante o tratamento. "Temos um grupo que sou eu, ela, Ivete, Carol Dieckmann, Ju, Dudu, Malu que é o turma da alegria para animar ela. Cada vez que tenho falado dela, tenho me emocionado, acho que é a saudade, a distância. A gente já convivia muito, depois disso convivendo de novo, agora ela foi para longe, não é Rio - São Paulo, está longe real, falar por vídeo ajuda, mas estou com saudade", contou ele.

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, removido após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

Vale lembrar que ela chegou nos Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos Marcelo Azevedo e Malu Barbosa e da médica Roberta Saretta. No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando.

Na oportunidade, ela passou por exames que irão revelar se ela poderá compor o grupo de pacientes que recebem tratamentos, ainda em fase experimental, nos Estados Unidos.

