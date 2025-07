Saiba qual foi o presente que Neymar Jr deu para a filha Helena

Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, Helena completou 1 ano de vida e ganhou um presente especial do papai milionário

O jogador de futebol Neymar Jr presenteou a filha Helena, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly, com um mimo especial para marcar o seu primeiro ano de vida. O atleta deu um joia para a herdeira.

De acordo com o colunista Leo Dias, Neymar deu uma pulseira de brilhantes para a filha . Inclusive, a publicação apontou que o atleta deu o mesmo presente para Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, quando ela completou 1 ano.

Será que é uma tradição de família? Enquanto ele não se pronuncia oficialmente sobre o presente, que tal saber mais sobre a festa?

O aniversário de Helena foi celebrado em uma festa intimista apenas com a família e os amigos mais próximos em um sítio no interior de São Paulo. O evento contou com a presença de Bruna Biancardi, Mavie, Nadine Gonçalves e Rafaella Santos.

Rafaella Santos faz homenagem para Helena

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos compartilhou uma foto inédita com a sobrinha Helena, filha do atleta com Amanda Kimberlly. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta semana e ganhou uma festa intimista em sítio no interior de São Paulo na quinta-feira, 3.

Para marcar a data especial, a tia coruja deixou uma homenagem para a sobrinha nas redes sociais. Na foto, ela surgiu com a menina no colo em uma festa, mas não revelou detalhes de quando a foto foi feita.

“Minha princesinha, parabéns por completar 1 ano! Você tem uma vida inteira pela frente e sei que cada momento será lindíssimo! Feliz aniversário, Tutuca! Com amor, Dada”, disse ela.

