Saiba qual é o apelido que Zoe deu para Nicolas Prattes

Filha de Sabrina Sato, a pequena Zoe criou um apelido especial para o padrasto, Nicolas Prattes, e ele destaca a boa relação com a enteada

O ator Nicolas Prattes revelou que recebeu um apelido especial de sua enteada, Zoe, de 5 anos. A menina é filha da apresentadora Sabrina Sato com o ator Duda Nagle e tem uma ótima relação com o padrasto. Tanto que ela o chama por um nome carinhoso.

Zoe criou o apelido de Zezé para Nicolas . "Se eu estou viajando e a Sabrina me liga, a Zoe já aparece 'oi!'. Sabrina liga para ela e eu estou longe, ela pergunta: 'cadê o Zezé?'. Ela me chama de Zezé. De onde eu estou, vou correndo: 'estou aqui, princesa'. Ela já é outra criança desde que eu conheci, passa rápido", disse ele ao site Gshow.

Além disso, Nicolas também encheu a enteada de elogios para a personalidade única dela. “Ela é uma almazinha cristalina, sabe? Literalmente com a pureza das crianças. Ela é aquilo: é uma criança inteligente acima da média, que sabe ler o ser humano, que ensina a gente muita coisa todo dia. E ela é um ser humaninho que eu estou tendo a oportunidade, o presente, de ver crescer, e desde que a gente já se conhece também, ela já é outra criança, e cada dia é uma descoberta nova”, disse ele no Portal Leo Dias.

Vale lembrar que Nicolas Prattes está longe da TV desde o fim da novela Mania de Você, da Globo, na qual interpretou Rudá.

O casamento de Nicolas Prattes e Sabrina Sato

O ator Nicolas Prattes e a apresentadora Sabrina Sato se casaram em janeiro de 2025 em uma cerimônia no interior de São Paulo. O evento aconteceu em um hotel fazenda e contou com a presença de convidados famosos. Na ocasião, Zoe foi a responsável por levar as alianças até o altar para a mãe e o padrasto.

A união aconteceu menos de um ano após os dois assumirem o namoro publicamente.

