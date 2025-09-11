CARAS Brasil
  Saiba quais os procedimentos estéticos realizados por Viih Tube
Atualidades / Bem-estar

Saiba quais os procedimentos estéticos realizados por Viih Tube

Influenciadora Viih Tube está passando por um intenso processo de emgracimento e surpreende a web com resultado em viagem à África

Izabella Nicolau
Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 14h58

Viih Tube
Viih Tube - Foto: Reprodução / Instagram

Desde o início de sua viagem para as Ilhas Maurício, na África do Sul, o casal Viih Tube e Eliezer agitaram as redes sociais com registros das férias. Na última terça-feira, 9, o influenciador veio à público responder comentários sobre o corpo de sua esposa que apareceu mais magra nas fotos.

Em um stories publicado no Instagram, Eliezer rebateu críticas após postar uma foto com Viih Tube com a legenda “minha gostosa”. O influencer questionou o motivo de estar sendo xingado pelo elogio, e ainda rebateu um comentário maldoso de uma internauta. Na ocasião, Viih exibiu a barriga sarada em uma praia, resultado das cirurgias realizadas meses antes.

Processo de emagrecimento

Viih Tube está em um processo de emagrecimento desde o início do ano e, em junho de 2025, passou por uma série de procedimentos estéticos para ajudar a atingir a meta estabelecida. A influenciadora realizou um combo de intervenções cirúrgicas, entre elas a correção de hérnia umbilical e diástase, abdominoplastia, lipoaspiração nas costas e nos braços e a redução das mamas.

Antes dos procedimentos, Viih já tinha emagrecido 15kg a base de alimentação saudável e exercícios físicos, a fim de ter maior segurança e melhores resultados nos procedimentos que costumam ter um ‘peso de segurança’ para serem realizados.

Mãe de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses, a influenciadora explicou que a decisão pelas cirurgias partiu também de questões médicas. “Fiz cirurgia, então esperei dar uma semana para falar com vocês. Deu tudo supercerto. Eu estava com uma hérnia umbilical, depois do parto do Ravi. A minha diástase também já era um caso cirúrgico”, contou em vídeo aos seguidores.

A influenciadora destacou ainda que sentia dores constantes por causa da hérnia, o que reforçou a decisão pela cirurgia. “Nada grave, mas era uma dor que estava me incomodando no dia a dia. Então, eu falei: ‘Ai, vou ter que operar essa hérnia logo, porque a dor está chata, já quero fazer abdominoplastia, então vamos logo’. Eu estava com muito medo da cirurgia, gente”, contou.

Viih Tube também compartilhou a experiência de retirar parte do silicone dos seios. Antes, ela tinha 320 ml, mas optou por reduzir para 250 ml. “Parece pouco, mas era muito para mim. Diminuí o meu peito. Estava muito pesado para mim. Eu sou muito pequena. Além de ter caído, né? Com a amamentação e tudo. Então tirei bastante pele e coloquei 250 ml (de silicone). Estou superfeliz. Está bem pequenininho”, explicou.

View this post on Instagram

A post shared by Viih Tube (@viihtube)

