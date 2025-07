Saiba por que Murilo Huff não deu entrevista ao Fantástico

Por que Murilo Huff não deu entrevista ao Fantástico? Dona Ruth conversou com o programa para dar sua versão da história da guarda do neto

O cantor Murilo Huff não deu entrevista para o Fantástico como fez Dona Ruth, a mãe de Marília Mendonça (1995-2021). Durante a matéria, que foi ar neste domingo, 13, foi noticiado o posicionamento do artista sobre se pronunciar.

Segundo a equipe do famoso, ele prefere não falar para não expor o filho, Léo. A assessoria ainda comunicou que Murilo Huff só fala quando precisa se defender de algumas acusações, como fez nas últimas semanas mostrando os recibos das contas que paga para o herdeiro.

"Na intenção de preservar o bem estar e a imagem do filho, e respeitar o processo em segredo de justiça, não dará entrevistas, com a plena convicção de estar no processo tudo o que tem a dizer por meio de várias provas. Murilo reafirma que nunca impediu e não impedirá a convivência da avó materna, em sua família com o neto" , declararam.

"Inclusive, tentou um acordo amigável antes do processo, o qual foi ignorado. Garante ainda que a rotina da criança não sofreu impactos com a decisão judicial, até porque o filho sempre conviveu diariamente com o pai. Murilo prioriza a volta para casa após suas apresentações. No último ano, fez uma média de 13 shows por mês, dos quais grande parte saiu à noite e retornou logo após o término" , explicaram.

Durante a entrevista para o Fantástico, Dona Ruth deu sua versão sobre a disputa da guarda do neto na justiça. A senhora falou sobre o caso do seguro do avião.

Advogados de Murilo Huff se pronunciam sobre pedido de guarda

Os advogados do cantor Murilo Huff se pronunciaram sobre o processo que ele move contra Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, pela guarda de Léo, que é filho dele com Marília Mendonça (1995-2021). Nesta quarta-feira, 2, de acordo com o site G1, a equipe jurídica do cantor emitiu uma nota oficial para explicar a batalha dele pelo filho, mas deixou claro que os detalhes ainda não podem ser revelado por causa do segredo judicial.

"Contrariando o que vem sendo divulgado, tanto por Dona Ruth, seus familiares, sua equipe e/ou imprensa, Murilo Huff sempre procurou manter uma convivência harmoniosa e pacífica. Ocorre que, em razão de diversas situações GRAVES e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor. Para conhecimento, antes de ingressar com referido processo e mesmo ciente das situações ALARMANTES, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi ignorada por Dona Ruth. Por clareza, todos os dias Léo vai para casa de seu pai, exceto aos finais de semana, Murilo participa ativamente da rotina do filho. Não só Murilo como, seus avós paternos, tios, primos e afins, ou seja, Léo SEMPRE teve e tem uma CONVIVÊNCIA DIÁRIA e HABITUAL com a figura paterna", informaram.