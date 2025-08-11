Saiba por que Luciana Cardoso não visitou Faustão no hospital com os filhos

Faustão segue internado após dois transplantes e celebrou o Dia dos Pais com os filhos. Mas a esposa, Luciana Cardoso, ainda não o visitou

O apresentadorFausto Silva, o Faustão, permanece internado em um hospital de São Paulo após passar por dois novos transplantes de órgãos. Neste domingo, 10, ele celebrou o Dia dos Pais com a visita dos três filhos: Lara Silva, 26, fruto de um antigo relacionamento com Magda Colares; e João Silva, 21, eRodrigo, 17. Até o momento, apenas a esposa, Luciana Cardoso, ainda não conseguiu visitá-lo.

De acordo com informações do jornalista Flavio Ricco, do portal Leo Dias, a ausência de Luciana teve um motivo: ela está gripada . Com o marido se recuperando dos procedimentos médicos, ela ainda não pode estar com o companheiro.

Como está Faustão?

Faustão está se recuperando bem. Ainda segundo Flavio Ricco, o apresentador foi extubado no sábado, 9, e tem boas perspectivas de recuperação. Na última quinta-feira, 7, o Einstein Hospital Israelita divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do comunicador e informou que ele está internado desde o dia 21 de maio por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Ele foi submetido aos transplantes na quarta-feira, 6 e também nesta quinta-fera, 7. "São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único".

