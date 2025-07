Saiba o valor que Zé Felipe vai pagar de pensão aos filhos após divórcio com Virginia

O divórcio de Zé Felipe e Virginia Fonseca foi concluído na Justiça de Goiás, e, segundo o Portal Leo Dias, o valor da pensão foi definido

O processo de divórcio do cantor Zé Felipe e da influenciadora digital Virginia Fonseca foi concluído no Tribunal de Justiça de Goiás. De acordo com o Portal Leo Dias, um dos pontos definidos foi o valor da pensão alimentícia que o artista terá que pagar aos três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 10 meses.

A publicação informou que o cantor deverá pagar R$ 60 mil mensais em pensão alimentícia para os três filhos. O valor será dividido igualmente, sendo R$ 20 mil destinados a cada criança, assegurando o padrão de vida mantido durante a união dos pais.

A guarda será compartilhada, mas os filhos permanecerão em residência fixa com a mãe. Além disso, Zé Felipe poderá conviver com os herdeiros e buscá-los na casa de Virginia, desde que avise com 24 horas de antecedência.

Nome de solteira

Além disso, Virgínia volta a usar seu nome de solteira. Recentemente, os internautas notaram que ela retirou o nome do artista que usava em seu perfil. Antes, ela usava o nome completo Virginia Fonseca Serrão Costa. Agora, passou a se apresentar apenas como Virginia. O sobrenome Costa pertence à família de Zé Felipe e é herdado do pai de Zé Felipe, o cantor Leonardo.

Como foi o anúncio da separação?

Os dois fizeram um post juntos para contarem que estão se separando. "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

