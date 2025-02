Saiba o valor desembolsado por Neymar no conjunto de três mansões em Santos

O jogador de futebol Neymar Jr. volta a morar no Brasil com a família e adquire propriedades milionárias no litoral paulista

Após uma temporada fora do Brasil, o jogador de futebol Neymar Jr. e a família estão de volta ao país morando em uma mansão em Santos, no litoral de São Paulo . Aliás,o futebolista adquiriu também as duas casas ao lado da sua em um condomínio de luxo na região . O valor desembolsado pelo atleta no conjunto dos três imóvel foi em torno de R$ 70 milhões.

As três residências com vista para o mar e piscina de borda infinita estão localizadas no Morro de Santa Terezinha, em Santos. O local é um dos pontos mais valorizados da cidade praiana. O jogador de futebol brasileiro Pelé (1940-2022) morou no mesmo bairro.

Com as novas residências, Neymar agora soma 103 propriedades na região da Baixada Santista.

Bruna Biancardi revela detalhes de sua nova mansão com Neymar

Neymar Jr está morando em uma mansão no litoral de São Paulo junto com a companheira, Bruna Biancardi, e a filha mais velha do casal, Mavie, de um ano. Na manhã da última terça-feira, 11, a influenciadora digital compartilhou detalhes do imóvel.

A modelo gravou um vídeo mostrando a ampla sala de estar e a sala de jantar da residência, com uma vista de tirar o fôlego. Confira!

