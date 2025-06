Saiba o valor da venda de viagem com Roberto Justus no leilão de Neymar Jr

Roberto Justus e sua esposa, Ana Paula Siebert, ofereceram um lote com final de semana ao lado deles durante o leilão de Neymar Jr. Saiba por quanto a viagem foi vendida

O empresário Roberto Justus e sua esposa, Ana Paula Siebert, ofereceram um lote especial para ser leiloado no evento beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. O leilão beneficente aconteceu na noite de terça-feira, 10, em São Paulo, e arrecadou vários milhões de reais para os projetos sociais apoiados pelo instituto.

Justus e Ana Paula leiloaram uma viagem de final de semana ao lado deles. A viagem inclui hospedagem na fazenda deles no interior de São Paulo, de sexta-feira a domingo, e atividades ao lado da família, desde esportes até as refeições e conversas.

O empresário contou que pretende jogar pickleball com o comprador, que também poderá andar a cavalo, se divertir no quadriciclo e aproveitar o local luxuoso. Nas redes sociais, Ana Paula contou que o lote deles foi vendido pelo valor de R$ 380 mil, que foi totalmente revertido para a causa beneficente. No entanto, a identidade do comprador não foi revelada.

Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Outros lotes de luxo do leilão

O leilão beneficente de Neymar Jr também teve a venda de outros lotes luxuosos. Um dos mais caros foi uma coroa simbólica com a trajetória do jogador de futebol. A peça foi arrematada por R$ 3,5 milhões pelo Neymar Pai.

Outro lote sofisticado foi um que incluía um blazer de Neymar Jr e um pingente de ouro com riviera de diamantes. O lote foi vendido por R$ 2,6 milhões.

O look de Neymar Jr no leilão

O jogador de futebol Neymar Jr marcou presença no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr nesta terça-feira, 10, em São Paulo. Ele chegou ao evento acompanhado da esposa, a influencer Bruna Biancardi, e da filha Mavie, de 1 ano.

O atleta esbanjou estilo ao surgir com um look todo preto em estilo de noite de gala e deu um toque de brilho ao visual ao usar brincos de brilhantes. Por sua vez, Bruna escolheu um um vestido verde escuro com franzido na lateral e fenda da perna. Enquanto isso, a pequena Mavie surgiu fofa com vestido marrom e casaco rosa, além de laços no cabelo.

Vale lembrar que Biancardi já está na reta final da gravidez de sua segunda filha, Mel. Os rumores dizem que a bebê nasce ainda neste mês de Junho.

O leilão de Neymar Jr aconteceu na mesma noite em que a Seleção Brasileira de Futebol Masculino realizou um jogo em São Paulo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta não foi convocado pelo novo técnico Carlo Ancellotti para integrar o time. Atualmente, Neymar está no time Santos, que está em negociação para ter o contrato com ele renovado por mais alguns meses.

Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi

