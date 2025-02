Saiba o que o dono de avião que caiu em SP disse em seu último post antes da morte

O avião que caiu em São Paulo deixou duas vítimas. Uma delas é o advogado Márcio Louzada Carpena, que compartilhou um story nesta manhã

Nesta sexta-feira, 7, o avião que caiu sobre um ônibus na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, deixou duas vítimas. Uma delas é o advogado Márcio Louzada Carpena, que compartilhou um story nesta manhã.

Na publicação no Instagram, ele compartilhou m vídeo da aeronave se preparando para voar. O empresário ainda escreveu na legenda que a aeronave faria o trajeto entre a capital paulista e Porto Alegre, capital do Grande do Sul. As autoridades ainda investigam as causas do acidente.

Em dezembro, o advogado fez uma publicação para celebrar a aquisição da aeronave e mostrou registros da viagem que fez em família. "Registro do primeiro voo. Família reunida", declarou. No dia 9 de janeiro deste ano, ele postou mais fotos dentro do jatinho. "Nós. Voando a 600 km/h", escreveu ele na oportunidade.

Segundo informações da RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, o piloto Gustavo Carneiro Medeiros também morreu no acidente.

Post do dono do avião no Instagram (Reprodução/Instagram)

Quem era Márcio?

Conforme noticiou o g1, Márcio atuou como professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC) da capital gaúcha. Como palestrante motivacional, eEle costumava viajar para várias cidades do Brasil dando palestras sobre mudanças de comportamento. "Ajudo e motivo pessoas a verem o mundo de uma forma diferente. Em busca de auxiliar na construção de uma sociedade mais doce, verdadeira e próspera", escreveu ele em sua biografia no Instagram. Além disso, ele era sócio majoritário do escritório Carpena Advogados.

Ainda segundo o portal, a aeronave com capacidade para sobrevoar até 8 pessoas, decolou do Aeroporto Campo de Marte com destino a Porto Alegre. Contudo, tentou realizar um pouso de emergência na avenida, mas não conseguiu e caiu.

Veja as publicações de Márcio no Instagram:

