Saiba como Malvino Salvador ganha dinheiro enquanto está longe das novelas

Longe das novelas desde 2019, o ator Malvino Salvador tem uma vida financeira confortável e se aventura em outros negócios. Saiba quais

O ator Malvino Salvador vive um período longe da televisão. O último trabalho dele como ator foi em O Negociador, do Prime Video, em 2023. Antes disso, a novela mais recente dele foi A Dona do Pedaço, de 2019, na Globo. Hoje em dia, ele se dedica a outros caminhos profissionais.

Em entrevista ao Jornal O Globo, o artista contou que seu foco está na área dos negócios. Ele é formado em Contabilidade e usa seu conhecimento para ser empresário. Ele é sócio de uma barbearia e de uma empresa de transplantes capilares. Além disso, o astro é administrador junto com a esposa em duas academias de jiu-jítsu no Rio de Janeiro. Inclusive, o casal pretende ampliar os negócios com uma nova academia em Miami, Estados Unidos.

Desse modo, o ator ganha dinheiro como empresário enquanto está longe da TV . Inclusive, ele não pensa em voltar à TV até que apareça algum convite que realmente chame a sua atenção. "Nada que me faça querer focar a minha energia naquilo. Não vou me colocar em algo que sinto não estar sendo valorizado. Sei que a vida de ator é inconstante, uma correria danada, mas me considero um privilegiado. E tem a ver com a condição financeira do momento também. Criei uma alternativa que me dá o conforto de escolher", disse ele.

E completou sobre o negócio ao lado da esposa. "No início, muita gente me falou que não daria certo investir em uma academia administrada por uma mulher. Mas deu. E muito. Hoje temos mais de 900 alunos que pagam uma mensalidade de R$ 700 por mês. Não é apenas uma academia de jiu-jítsu. Ensinamos respeito, autoestima, autoconfiança", declarou.

Malvino Salvador fala sobre saída da Globo

O ator Malvino Salvador saiu da Globo em 2020, e falou sobre a decisão em entrevista para a coluna da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

"Acredito que as pessoas receberam essa notícia com mais impacto do que eu. Essa mudança faz parte do nosso mercado atual! Tenho uma parceria de mais de 15 anos com a Globo e ela pode continuar. O que muda é que agora não há exclusividade. O que pode ser muito bom, inclusive", disse ele na ocasião.

Malvino Salvador com a filha mais velha

Malvino Salvador usou as redes sociais para comorar uma data muito especial: o aniversário de sua filha mais velha. Em junho de 2025, Sofia Salvador completou 16 anos de vida e o ator prestou uma bela homenagem para a herdeira, fruto de seu antigo relacionamento com Ana Ceolin.

"16 anos! Como assim o tempo passou tão rápido? Parece que foi ontem que eu te colocava no colo, que te ajudava a dar os primeiros passos… e agora tô aqui vendo você se transformar nessa pessoa incrível, cheia de personalidade, sensível, inteligente e forte", começou o texto.

"Hoje eu tenho certeza de uma coisa: não existe nada mais valioso na vida do que os nossos filhos.

São eles que dão sentido a tudo, que nos ensinam a amar de um jeito diferente. Temos que aproveitar cada momento mesmo, porque o tempo voa, e o que fica são as memórias, os abraços, os sorrisos. Te amo, minha filha. Parabéns pelos seus 16 anos!", declarou o artista, finalizando a homenagem.

Além de Sofia, Malvino Salvador tem mais três filhos: Ayra, de 10 anos, Kyara, de oito, e Rayan, de quatro. Eles são frutos do seu casamento com a empresária e ex-lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie.