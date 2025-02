Sacha Bali revela mudanças após ganhar A Fazenda 16: 'O melhor dos mundos'

Sacha Bali é o grande campeão de A Fazenda 16; em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre essa conquista e adianta as novidades na carreira

Campeão da 16ª edição de A Fazenda(RecordTV), Sacha Bali(43) começou o ano de 2025 em grande estilo. Após levar para casa o prêmio milionário do reality rural, ele revela que está em uma boa fase de sua vida. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator destaca as mudanças em sua carreira após levar o prêmio milionário.

Sacha Bali relembra que retirou um tempo para estar com a família e amigos depois de vencer A Fazenda 16. Ele realizou algumas viagens pelo Brasil onde afirma ter sentido um carinho muito grande por parte do público.

"Está dando para curtir muito. Passei muito tempo com a família, viajei, fui para Bahia, fiquei com meus amigos, com meus irmãos. Então, também tive uma troca assim grande no Brasil, que eu fui para diferentes cidades na Bahia, Rio de Janeiro e aí tô sentindo todo o carinho que está tendo no Brasil inteiro. Está sendo muito bom, muito positivo todo esse momento", declara.

O grande campeão do reality confessa que não esperava receber tanto carinho e identificação do público: "Eu multipliquei por seis o meu número de seguidores, eu tenho uma uma comunidade de fãs muito forte".

"Não esperava mesmo, realmente, foi o melhor dos mundos para mim, não só por ter ganhado o prêmio, mas por ter ganhado um carinho de muita gente [...] Eu, em 20 anos de carreira eu nunca tinha tido essa experiência nessa proporção, então está sendo muito gostoso sentir esse carinho, esse amor dos fãs", afirma.

FOCO NA ARTE

Bali está em contagem regressiva para a estreia de Vitória, longa baseado em uma impressionante história real e estrelado por Fernanda Montenegro(95). Sacha revela os bastidores das gravações com a veterna da atuação.

"Aprendi muito. Ela é uma entidade do cinema nacional e ela tem uma visão de set, um talento, um tempo de atuação que eu pude pegar um pouco. Pude aprender com ela e ter uma experiência muito boa. Ela também gosta muito de ensaiar, eu também gosto muito de ensaiar. Foi uma troca muito gostosa, foi incrível!", relembra.

Sobre os novos projetos, Sacha diz que recebeu alguns convites para projetos no teatro, mas no momento está focado em analisar as oportunidades após vencer A Fazenda 16, mas afirma que seu foco é artístico.

"Eu recebi algumas propostas para teatro. Além dos filmes que tem que tão para estrear, já chegaram propostas de filmes, de séries, que a gente está analisando para ver o que realmente faz mais sentido agora. Estou no momento ainda de analisar, meu foco sempre foi e agora cada vez mais vai ser artístico", confessa.

Sacha reforça que está aberto a oportunidades na carreira:"Tanto em teatro, quanto como em cinema, streaming, quero também produzir dramaturgia para redes sociais. Tô com esse foco muito de tentar criar, filmes curtos, novelinhas. É, então estamos muito pensando nisso", finaliza o ator Sacha Bali.

