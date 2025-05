Sabrina Sato surpreende ao apoiar Duda Nagle em luta contra Popó

A apresentadora Sabrina Sato mostrou sua torcida para o ex-marido, o ator Duda Nagle, que vai lutar com Popó no Fight Music Show 6

Sabrina Sato mostrou que está na torcida pelo ex-marido, o ator Duda Nagle, que vai lutar com Acelino "Popó" Freitas no Fight Music Show 6 neste sábado, 17, em São Paulo.

A apresentadora deixou uma mensagem de apoio na publicação feita pela ex-sogra, Leda Nagle, que compartilhou várias fotos do herdeiro em seu perfil, incluindo algumas em que ele aparece lutando. Já na legenda, a jornalista e apresentadora falou sobre o desafio que ele vai enfrentar no dia que fará 42 anos.

"Esse menino corajoso, amoroso, focado, disciplinado vai fazer 42 anos amanhã. É o dia que ele vai lutar sua primeira luta, que vai ser contra o campeão Popó! Meu coração está apertado como só poderia estar, mas, ao mesmo tempo, estou orgulhosa da coragem que ele tem, da busca por novas experiências, do gosto pelos desafios, da forte determinação que é, e sempre foi, uma das marcas da sua personalidade. Sorte meu querido! Você tem meu respeito, minha torcida, meu carinho e todo o amor que sou capaz de sentir! Te amo", escreveu ela.

Ao ver o post, Sabrina, que é mãe de Zoe, de seis anos, deixou uma mensagem de apoio. "A sua torcida é a mais poderosa mãezona. Viva o pai da Zoe e tudo vai dar certo ", afirmou ela. "Obrigada querida! Juntas na torcida com muito carinho!", respondeu Leda.

Duda também agradeceu o post da mãe. "Te amo, minha guerreira!!! Aprendi muito com a sua garra e profissionalismo. Vou representar os nossos ancestrais com muita força, temperança e coragem na luta. Team Nagle", disse o ator.

Confira:

Duda Nagle revela que se inspirou em Zoe para aceitar luta contra Popó

A cidade de São Paulo será palco da sexta edição do Fight Music Show (FMS) no próximo sábado, 17. O evento, que contará com 11 duelos de boxe, vai colocar frente a frente no ringue o tetracampeão mundial Acelino ‘Popó’ Freitas e o ator Duda Nagle.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista conta como vem se preparando para a luta e entrega suas expectativas, além disso, o famoso ainda confessa que foi a sua herdeira quem o inspirou a aceitar o convite para a competição. Confira a entrevista!

