Sabrina Sato revela decisão sobre colocar sobrenome de Nicolas Prattes: 'Continuar'

Após se casar com o ator Nicolas Prattes, a apresentadora Sabrina Sato revelou se colocou o sobrenome do marido em seu nome

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união em janeiro com uma cerimônia intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. Agora, a artista contou se acrescentou o famoso nome do ator ao seu sobrenome.

Durante a gravação do programa Rainha Além da Avenida, na Cidade do Samba, e que é comandado por Erika Januza, ela contou: “Não mudei [de nome]. Eu acrescentei o Prattes. Mas todo mundo me conhece como Sabrina Sato mesmo, acho que vai continuar assim”, adiantou a artista no spoiler divulgado pelo Gshow.

A artista ainda adiantou que vai ganhar a companhia do ator no desfile da Marques de Sapucaí. “Talvez ele até desfile na Vila. Ele foi na quadra, foi na feijoada, já pegou o samba enredo, está aprendendo a tocar os instrumentos com o mestre. Mas é surpresa! Mas com certeza podem esperar alguma coisa”, adiantou.

Sabrina Sato, que completou 44 anos no último dia 4 de fevereiro, contou que celebrou a data durante ensaio de rua de sua escola na quinta, 5. “Foi a única comemoração que eu tive. O meu aniversário mesmo passei com Zoe e o Nicolas. Quis ficar bem tranquilinha porque já sabia que no dia seguinte ia ter com a comemoração com a Vila Isabel. Já tive outros aniversários também na quadra, na comunidade. É muita gente, é muito amor, foi muita energia, foi muito lindo”, disse.

E a lua de mel?

Após o casamento, os pombinhos ainda não tiveram a oportunidade de aproveitar a lua de mel. Durante a nova temporada de Carnaval da Sabrina, no GNT, ela falou sobre a correria da sua primeira semana de casada. Após o casamento, os pombinhos viajaram com Zoe Sato Nagle, de seis anos, filha da artista com o ator Duda Nagle.

Sobre os rumores de que a viagem seria a lua de mel, Sabrina esclareceu que o momento a sós ficará para depois do Carnaval. “Ouvi todo mundo falando assim ‘foi de lua de mel’, primeiro que em lua de mel você não vai com filho. Foi uma viagem de família. Lua de mel a gente vai ter em março, pós Carnaval.”

