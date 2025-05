Sabrina Sato revela como a filha reagiu após conversa sobre perda do bebê: 'Foi difícil'

A apresentadora Sabrina Sato relembrou uma conversa delicada que teve com a filha, Zoe, de seis anos, de seu relacionamento com o ator Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato relembrou uma conversa delicada que teve com a filha, Zoe, de seis anos, fruto de seu relacionamento com o ator Duda Nagle. Durante participação no podcast Mil e Uma Tretas, apresentado por Julia Faria e Thaila Ayala, ela contou como a pequena reagiu ao saber sobre a perda do irmão, que era fruto do atual relacionamento da artista com o ator Nicolas Prattes

Durante o papo, ela foi questionada sobre o maior desafio da maternidade. “Está por vir ainda”, disse ela, que mencionou três momentos difíceis. "A conversa com ela sobre a separação, que não foi fácil. Depois, a conversa sobre quando eu estava grávida, sobre o irmãozinho, e a conversa de quando eu perdi", pontuou Sabrina.

“Essas duas últimas foram muito difíceis, mas foram muito importantes, que fizeram a nossa conexão aumentar ainda mais, sabe? Eu precisei me abrir para a minha filha e falar o que eu estava sentindo", completou ela, que relembrou o momento em que compartilhou com a filha que estava grávida.

"Voltei correndo do Rio de Janeiro, estava em Niterói gravando um programa, e falei ‘vou voltar correndo porque eu tenho que contar pra minha filha’. Eu e o Nicolas fizemos um bolo, preparamos presentes, meus amigos compraram presentes pra ela, e ela rezava todas as noites pedindo um irmão. Contamos, e ela comemorou, ficou feliz", detalhou.

Conversa sobre a perda do bebê

A gravidez, contudo, não chegou ao segundo trimestre. No dia 6 de novembro do ano passado, o Hospital Israelita Albert Einstein informou que ela sofreu um aborto espontâneo. Com isso, ela começou a pesquisar qual seria a melhor forma de contar sobre a perda para Zoe.

“Quando não deu certo, quando eu perdi, eu comecei a pesquisar tudo sobre isso na internet, como contava, e aí foi pior, porque eu vi vários relatos de mães, famílias... E eu tive que ter essa conversa, de contar mesmo do luto que eu estava vivendo, de como eu estava sofrendo”, disse Sabrina.

“Essa conversa ela fugiu um pouquinho, porque ela já tinha contado pra todos os amiguinhos, então foi difícil, não foi fácil", confessou.

