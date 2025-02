Sabrina Sato mostra fotos no Rio de Janeiro: 'Parte da minha história'

Em suas redes sociais, Sabrina Sato postou algumas fotos em que aparece no Rio de Janeiro e se declarou para a Cidade Maravilhosa

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores.

Em sua conta no Instagram, a apresentadora publicou algumas fotos em que aparece no Rio de Janeiro. Nas imagens, a famosa surgiu com um vestido branco bem justinho, que ressaltou a sua boa forma.

Na legenda, ela declarou seu amor pela Cidade Maravilhosa. "Muitas fotos nesse carrossel cheio de amor, direto de lugares que fazem parte da minha história no Rio de Janeiro! Do barracão da minha querida Vila Isabel, cercado de pessoas especiais, ao icônico Copacabana Palace", começou ela.

Em seguida, Sabrina fez um convite para os fãs. "Tudo para fazer um convite muito especial para vocês!É dia de ensaio técnico na Sapucaí, e queremos todo mundo lá vibrando com a gente! Cheguem cedo, porque nossa Vila entra na avenida às 19h em ponto. Já vão aquecendo o coração e a voz, ouvindo muito o nosso samba, porque queremos ouvir vocês cantando e sentindo essa emoção junto com a gente", concluiu.

Decisão sobre casamento

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união em janeiro com uma cerimônia intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. Agora, a artista contou se acrescentou o famoso nome do ator ao seu sobrenome.

Durante a gravação do programa Rainha Além da Avenida, na Cidade do Samba, ela contou: “Não mudei [de nome]. Eu acrescentei o Prattes. Mas todo mundo me conhece como Sabrina Sato mesmo, acho que vai continuar assim”, adiantou a artista no spoiler divulgado pelo Gshow.

A artista ainda adiantou que vai ganhar a companhia do ator no desfile da Marquês de Sapucaí. “Talvez ele até desfile na Vila. Ele foi na quadra, foi na feijoada, já pegou o samba enredo, está aprendendo a tocar os instrumentos com o mestre. Mas é surpresa! Mas com certeza podem esperar alguma coisa”, adiantou.

