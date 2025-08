Sabrina Sato impressiona com fotos em clima de romance com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato agitou as redes sociais ao postar fotos curtindo um momento de lazer com o marido, o ator Nicolas Prattes

Sabrina Sato agitou as redes sociais na tarde deste sábado, 2, ao compartilhar algumas fotos em clima de romance ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes.

Os dois estão curtindo um momento de lazer no interior de São Paulo, e apresentadora chamou a atenção ao surgir agarradinha com o amado na piscina. Além disso, ela postou fotos das paisagens, de cachorrinhos e usando um maiô cavado preto.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Como é maravilhosa", disse a cantora Ivete Sangalo. "Deusa linda", afirmou a atriz e apresentadora Tatá Werneck. "Deusa", comentou a apresentadora Eliana. "Essa mulher é linda! Beleza natural", falou uma seguidora. "Maravilhosa demais", escreveu uma fã.

Recentemente, Sabrina Sato usou as redes sociais para compartilhar uma novidade com os seus seguidores. Na publicação, ela apresentou o novo integrante da família: Maui, o cachorro que adotou com o ator Nicolas Prattes.

A apresentadora postou registros de sua filha, Zoe, de seis anos, brincando com o cãozinho em um carrinho e também no jardim de casa. O pet também aparece com a mãe da apresentadora, dona Kika. "E como se já não bastasse tanto amor espalhado, chegou o Maui. Agora somos oito", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Confira:

Sabrina Sato presta bela homenagem à cunhada, irmã de Nicolas Prattes

Dia de festa na família de Nicolas Prattes! Na última segunda-feira, 28, a irmã do ator, Fernanda Prattes, completou 17 anos de vida e ganhou belas homenagens dos familiares. A apresentadora Sabrina Sato, esposa do artista, publicou uma declaração especial de aniversário para a cunhada.

Em celebração a data, Sabrina escolheu uma foto atual do casal ao lado da aniversariante. "Feliz aniversário, minha cunhada linda e amada. Viva! Te amo. Você é luz nas nossas vidas", escreveu a famosa na legenda da imagem.

Nicolas Prattes também publicou uma linda homenagem à irmã caçula em seu perfil oficial. O ator, que esteve recentemente no ar em 'Mania de Você', da TV Globo, compartilhou uma sequência de registros antigos e recentes com a aniversariante e ressaltou o quanto a ama. "Minha Fefe. Pra mim vai ser sempre assim. Faz aniversário hoje!!! Minha irmã. Minha amiga e parceira. Tenho muito orgulho de você. Companhia pra todas as horas e uma alma rara e linda. Seu irmão te ama. Pedi pra você nascer e foi um dos melhores presentes que papai do céu me deu. Nossa Fefe, nossa leonina", declarou Nicolas Prattes. Veja as homenagens!

