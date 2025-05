Sabrina Sato exalta parceria em casamento com Nicolas Prattes: 'O tempo inteiro'

Casalzão! A apresentadora Sabrina Sato falou sobre a união com Nicolas Prattes e o apoio que recebe do marido em todos os momentos

Sabrina Sato não esconde o quanto é apaixonada por Nicolas Prattes! Juntos desde 2024, a apresentadora e o ator oficializaram a união em janeiro deste ano, em uma cerimônia de casamento intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

Nesta terça-feira, durante participação no 'Encontro', da TV Globo, Sabrina abriu o coração ao falar sobre a grande parceria que possui com Nicolas. Ao longo do bate-papo com Patrícia Poeta, a famosa ressaltou o quanto se sente realizada.

"Estou numa fase muito feliz na minha vida pessoal e profissional. Depois de um tempo, você voltar a encontrar alguém, você amar, você se entregar… acabei de casar. E é isso. Ele é leve", declarou a famosa. Em seguida, ela mencionou o apoio que recebeu do marido logo após sofrer um aborto espontâneo.

"A gente passou por vários momentos difíceis no ano passado, e mesmo assim, ele do meu lado, dando apoio, dando força, e se fazendo muito presente, sabe? Sendo muito homem, presente o tempo inteiro", disse a apresentadora. Sabrina Sato e Nicolas Prattes perderam o bebê no fim de 2024, com 11 semanas de gestação.

Além dos momentos delicados, o ator também se faz presente em tarefas simples do dia a dia, incluindo os cuidados com a enteada, Zoe, de 6 anos. A pequena é fruto do antigo relacionamento de Sabrina com Duda Nagle.

"Hoje, enquanto eu estava me arrumando para cá, me maquiando, ele fez o café da manhã da Zoe, cuidou da Zoe, vestiu ela pra levar pra escola. É muito legal encontrar um parceiro", relatou a famosa, por fim.

O amor e fofura desse casal não tá escrito! @SabrinaSato e @nicolasprattes são almas gêmeas 🥰💗 #Encontropic.twitter.com/uZyemU3QRB — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 6, 2025

A relação de Nicolas Prattes com a filha de Sabrina Sato

Recentemente, Sabrina Sato falou com carinho sobre a convivência da filha, Zoe, com Nicolas Prattes. Em entrevista ao portal LeoDias, a apresentadora contou que os dois se dão muito bem desde o início.

"Ela chama ele de Zezé e veio pra mim e perguntou: ‘mãe, o Zezé é seu crush? Você vai namorar o Zezé?’. Aí depois, quando a gente foi casar, eu fui pedir pra ela, perguntei o que ela achava, porque eu estou sempre inserindo ela, falando que a gente ia fazer uma nova família. Então ela sempre está participando de tudo, porque ela faz parte", ressaltou a famosa.

E completou: "Para mim, o mais importante sempre foi esse relacionamento do Nicolas com ela. Ela se sente muito segura com ele, o que é mais importante para mim".

Leia também: Sabrina Sato mostra momento fofo entre Nicolas Prattes e Zoe