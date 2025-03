Sabrina Sato encerra maratona de carnaval com post romântico para o marido

A apresentadora Sabrina Sato, que é rainha de bateria da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel, destaca a importância do marido, o ator Nicolas Prattes, para concluir a temporada de carnaval deste ano

A apresentadora Sabrina Sato, de 44 anos, encerrou o carnaval 2025 em clima romântico. Isso porque neste domingo, 9, a famosa se declarou para o marido, o ator Nicolas Prattes, e o agradeceu pelo apoio durante a temporada. Na ocasião, a rainha de bateria da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel publicou uma foto ao lado do amado por meio dos stories de seu perfil no Instagram:

"Obrigada por me dar tanta força, nessa maratona que me faz tão bem que é nosso Carnaval", escreveu na imagem.

"Você se fez presente, cantou, sambou e me animou ainda mais", continuou. "Fez eu dar mais valor ainda em cada sorriso. Te amo meu marido", concluiu.

Sabrina Sato se declara para o marido, Nicolas Prattes - Foto: Reprodução/Instagram

Maratona de carnaval

Assim que o desfile da Vila Isabel acabou no Rio de Janeiro, Sabrina embarcou em um jatinho particular rumo a São Paulo, onde a Gaviões da Fiel, terceira colocada no Carnaval paulistano, a aguardava para mais um desfile.

Inclusive, a maquiagem de Sabrina foi refeita dentro do avião. Ela chegou a tempo na concentração da escola e brilhou na avenida do Sambódromo do Anhembi.

"Eu nasci no Carnaval, engravidei no Carnaval e encontrei o amor da minha vida no Carnaval", afirmou à Quem minutos antes de desfilar.

E agradeceu à família e à equipe pela maratona do Carnaval 2025. "Estão comigo a todos esses anos. As minhas escolas, Gaviões da Fiel e Vila Isabel, e ao sambódromo do Anhembi e Marquês de Sapucaí, por todo o carinho que eu recebo aqui."

Sabrina Sato revela planos para futuro como rainha de bateria

Em entrevista ao Extra, divulgada nesta sexta-feira, 7, Sabrina Sato falou sobre os próximos anos no samba e reafirmou o seu compromisso com o carnaval e com suas escolas, a Vila Isabel, a Gaviões e a Swingueira de Noel.

"Eu não consigo me ver longe do carnaval! Amo, faz parte da minha história e da minha vida. Enquanto eu puder, estarei ali com as minhas escolas. Costumo brincar que vão ter que me aturar até os 100 anos, com os cabelos coloridos, igual às minhas tias, na Avenida", declarou. Confira!

Leia também: Famosos marcam presença na apuração das notas do carnaval do Rio de Janeiro