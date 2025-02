Sabrina Sato e Nicolas Prattes esbanjam carisma em aeroporto

Sabrina Sato e Nicolas Prattes desembarcaram no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e esbanjaram muita simpatia

Nesta quarta-feira, 5, Sabrina Sato desembarcou no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro, acompanhada pelo marido Nicolas Prattes.

O casal esbanjou muito carisma e simpatia. Os famosos conversaram animadamente e trocaram muitos sorrisos, sem parecer se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Para a ocasião, Sabrina apostou em um look bastante confortável composto por uma regata e uma calça jeans de modelagem mais larga.

Atualmente, Nicolas Prattes interpreta o Rudá em Mania de Você, novela exibida pela Rede Globo.

Homenagem do ex

O ator Duda Nagle usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem a Sabrina Sato, que completou 44 anos de vida na terça-feira, 4. Por meio de seus stories no Instagram, o artista parabenizou a apresentadora, com quem viveu um relacionamento de 2016 a 2023, pelo início do novo ciclo.

Para ilustrar a mensagem de parabéns, Duda escolheu uma foto encantadora onde os dois aparecem ao lado com a filha, Zoe, de seis anos. "Parabéns! Muita saúde e sorte! Muitos anos de vida! Tudo de bom para você. Feliz aniversário", escreveu o famoso na legenda da imagem.

Mais cedo, Sabrina Sato também ganhou uma declaração especial da mãe, Kika Sato, que publicou um vídeo com diversas fotos marcantes da trajetória da apresentadora, incluindo registros de quando ela ainda era pequena e adolescente. Na legenda, a matriarca da família destacou o quanto sente orgulho da filha.

"Sá!!! Feliz aniversário!!! Você nasceu para brilhar!!!! Tenho muito orgulho de ser sua Mãe!!! É a personificação da alegria, amor e espontaneidade!!! Desejo toda felicidade do mundo para você!!! Vamos comemorar", escreveu dona Kika.

Além de Duda Nagle e Kika Sato, a aniversariante do dia também foi surpreendida com lindas homenagens do marido, o ator Nicolas Prattes, e da sogra, Giselle de Prattes, que destacou sua admiração e fez seus votos festivos para Sabrina.

