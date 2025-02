Sabrina Sato diz que não teve lua de mel com Nicolas Prattes e revela quando será

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união em janeiro, mas ainda não aproveitaram a lua de mel

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes oficializaram a união em janeiro com uma cerimônia intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo, mas os pombinhos ainda não tiveram a oportunidade de aproveitar a lua de mel. Durante a nova temporada de Carnaval da Sabrina, no GNT, ela falou sobre a correria da sua primeira semana de casada.

“Depois que eu casei eu fiz um comercial, eu provei roupa, eu não parei de trabalhar. Aí eu tive três dias só, entendeu? ", contou. Após o casamento, os pombinhos viajaram com Zoe Sato Nagle, de seis anos, filha da artista com o ator Duda Nagle.

Sobre os rumores de que a viagem seria a lua de mel, Sabrina esclareceu que o momento a sós ficará para depois do Carnaval. “Ouvi todo mundo falando assim ‘foi de lua de mel’, primeiro que em lua de mel você não vai com filho. Foi uma viagem de família. Lua de mel a gente vai ter em março, pós Carnaval.”

Como foi o casamento?

Poucos dias depois do casamento, Sabrina Sato compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais.O registro compartilhado no feed do Instagram traz imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada da noiva e a emoção dos pombinhos. Logo depois, o vídeo mostrou detalhes de como foi a troca de votos e o beijo apaixonado do casal, que celebrou a oficialização da união em seguida. "Amor e emoção sem fim", escreveu ela na legenda.

A cerimônia intimista contou com nomes como Ana Maria Braga, Junior Lima e Mônica Benini, Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro e Fernanda Motta entre os convidados. E o casal pediu para que os cerca de 100 convidados evitassem o uso de celulares. Os noivos receberam as bênçãos dos pais da artista, Kika Sato e Omar Rahal, e dos pais do ator, Giselle Prattes e Felipe Pires. Entre os destaques da cerimônia esteve Zoe, de seis anos, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle.

