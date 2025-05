Sabrina Sato conta que passou por outra perda gestacional: 'Extremamente doloroso'

A apresentadora Sabrina Sato confessou que sofreu duas perdas gestacionais ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes. Leia o desabafo

A apresentadora Sabrina Sato confessou que sofreu duas perdas gestacionais ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes. Em entrevista à revista Glamour, divulgada com antecedência pela Folha de S. Paulo nesta quarta-feira, 16, a artista desabafou sobre o momento difícil.

" No ano passado, tive duas perdas gestacionais. Falo disso com mais naturalidade agora, mas foi extremamente doloroso. Todo mundo só ficou sabendo de uma, mas perdi duas vezes. Passei por dois processos de internação e duas curetagens. Vivi o luto trabalhando", desabafou a mãe de Zoe, de seis anos.

A gravidez de Sabrina Sato e Nicolas Prattes foi anunciada no dia 16 de outubro. A gestação, contudo, não chegou ao segundo trimestre. No dia 6 de novembro do ano passado, o Hospital Israelita Albert Einstein informou que ela sofreu um aborto espontâneo.

E a atriz contou que ela e o marido ainda pensam em aumentar a família, mas não criam expectativas. "Quero deixar acontecer, talvez mais para frente. No momento, decidi dar férias para mim mesma. Vou congelar meus óvulos e esperar um pouco. Preciso de um tempo. Chega uma hora em que ninguém quer mais falar sobre isso — nem a Zoe, não queria falar mais sobre irmãozinho", relatou.

"O Nicolas, apesar de ser mais novo que eu, é maduro, sabe o que quer. Ele é extremamente cuidadoso e responsável. A gente conversa muito sobre tudo. Vivemos o luto juntos e com muita presença", completou.

Sabrina Sato conta como a filha reagiu após conversa sobre perda do bebê

Durante participação no podcast Mil e Uma Tretas, Sabrina contou como Zoe reagiu ao saber sobre a perda do irmão. Após receber a notícia, a apresentadora começou a pesquisar qual seria a melhor forma de contar sobre a perda para Zoe.

“Quando não deu certo, quando eu perdi, eu comecei a pesquisar tudo sobre isso na internet, como contava, e aí foi pior, porque eu vi vários relatos de mães, famílias... E eu tive que ter essa conversa, de contar mesmo do luto que eu estava vivendo, de como eu estava sofrendo”, disse Sabrina.

“Essa conversa ela fugiu um pouquinho, porque ela já tinha contado pra todos os amiguinhos, então foi difícil, não foi fácil", confessou.

