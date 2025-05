Sabrina Sato confessa sobre 'frequência' após casamento com Nicolas Prattes: 'Se é...'

A apresentadora Sabrina Sato respondeu a um questionamento sobre seu relacionamento com o marido, o ator Nicolas Prattes. Veja!

A apresentadora Sabrina Sato aproveitou um tempo livre para abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais nesta terça-feira, 19. Entre os questionamentos, uma pessoa quis saber sobre seu relacionamento com o marido, o ator Nicolas Prattes.

"E depois de casada, ainda mantém a frequência?", perguntou a pessoa. Sabrina assentiu com a cabeça e falou : "Se é o que eu estou pensando..." . Em seguida, ela respondeu sobre como achar um "novinho lindo e rico": "Tem um chá que eu preparo".

Sabrina Sato fala sobre relacionamento com Nicolas Prattes — Foto: Reprodução/Instagram

No ano passado, o ator deixou todos surpresos ao falar sobre a frequência de sua vida íntima com a apresentadora. Em entrevista no Sobre Nós Dois, do GNT, ele contou que o casal mantém relações até 50 vezes por semana.

"Considerando que a gente se vê sete dias na semana. Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes. Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada", contou e caiu na risada.

Após a declaração, Sabrina Sato ressaltou a paixão entre o casal. "Na verdade, a gente é animado. Mas o início [do namoro] ajuda, a paixão toda...", declarou em entrevista ao GShow na época. "Estou muito feliz, super apaixonada. O Nicolas é uma pessoa muito legal, é muito generoso, ele cuida, ele se preocupa, e a gente está superfeliz. Está muito bom", completou.

O relacionamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Vale lembrar que os dois assumiram o romance em fevereiro de 2024, em meio ao carnaval. Sete meses depois, o ator pediu a apresentadora em casamento. "Agora, noiva", revelou Nicolas durante participação no Domingão com Huck.

Em janeiro, os dois oficializaram a união com uma cerimônia na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

