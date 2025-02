Sabrina Sato admira brincadeira de Nicolas Prattes e Zoe na piscina

Que amor! Sabrina Sato encantou os internautas ao compartilhar um novo registro de Nicolas Prattes e Zoe brincando na piscina; assista

Nesta quarta-feira, 19, Sabrina Sato encantou os seguidores ao compartilhar um registro especial em suas redes sociais. O vídeo, originalmente publicado por seu marido, Nicolas Prattes, mostra um momento divertido na piscina com Zoe, filha da apresentadora, de seis anos.

Na gravação, o ator aparece carregando a pequena nos ombros enquanto ela tenta se equilibrar, esbanjando sorrisos. Zoe é fruto do antigo relacionamento de Sabrina com Duda Nagle. Ao repostar o momento, Sato acrescentou um emoji de coração vermelho, destacando o clima de carinho e diversão no cenário paradisíaco.

Assista:

Sabrina Sato aposta em vestido recortado e impressiona os fãs

A apresentadora Sabrina Sato atualizou o seu perfil no Instagram na quinta-feira, 13, com novos cliques para exibir o look do dia para os seus seguidores na rede. Mesmo com o calorão, a famosa optou por um vestido de mangas longas e recortes estratégicos no tecido da peça.

Nos registros publicados pela artista, ela posou com a peça e, inclusive, brincou sobre a temperatura para usar a roupa: "Contrariando todas as previsões do tempo, hoje eu sai assim! Quando eu quero muito usar uma roupa, não tem calor ou frio que impeça", escreveu na legenda da publicação.

Inclusive, Sabrina Sato mostrou mais uma vez por que é referência em moda para os seus admiradores. Isso porque muitos deles não pouparam elogios ao visual da famosa. Na seção de comentários, várias mensagens exaltam a apresentadora: "Ícone"; "Ela tem sempre os melhores looks" e "Maravilhosa", foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Notável por suas escolhas arrojadas e inovadoras, Sabrina segue inspirando muitos a ousarem e expressarem sua individualidade por meio da moda. O look, que ressalta o lado fashionista de Sabrina, reforça, mais uma vez, a sua posição como um dos grandes ícones de moda no Brasil. Confira os registros!

