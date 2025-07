Sabrina Petraglia encanta ao abrir álbum de fotos das férias em família

A atriz Sabrina Petraglia, que atualmente mora em Dubai, está curtindo as férias ao lado do marido e dos três filhos no Brasil

Sabrina Petraglia usou as redes sociais neste sábado, 5, para abrir o álbum de fotos de sua primeira semanas de férias em família.

A atriz, que mora em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, decidiu viajar para o Brasil com o marido, Ramón Velázquez, e dos três filhos, Gael, de quatro anos, Maya, de quatro anos, e Leo, de três, e encantou ao mostrar alguns momentos de lazer. Em algumas imagens, Petraglia e a família aparecem caracterizados para uma festa junina, além disso, as crianças também surgiram com os avós.

"Um pouquinho da nossa primeira semana de férias no Brasil: Teve Festa Junina no prédio. Manhã musical com a vovó no piano. Jogo de xadrez pela manhã. Passeio com vovô Eduardo para renovar documentos. Pijama quentinho porque em São Paulo faz frio. As crianças preparando um bolinho delicioso para café da tarde. E adivinha quem veio experimentar? A bisa Maria!", escreveu a artista na legenda.

O post encantou os internautas. "Que família linda e as crianças fofinhas", disse uma seguidora. "Família linda, e agora com os avós é alegria completa", escreveu outra. "Ahhhh que delícia!! As férias começou com tudo por aí!! Divirtam-se muito, família linda!!", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia)

Sabrina Petraglia chama atenção ao mostrar passeio com o marido e os filhos

Recentemente, Sabrina Petraglia encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de um momento de lazer com sua família.

Nas fotos postadas no feed, a atriz aparece se divertindo em um parque aquático ao lado do marido, Ramón Velázquez, e dos três filhos, Gael, de quatro anos, Maya, de quatro anos, e Leo, de três, e chamou a atenção ao esbanjar toda sua beleza natural ao surgir de maiô. "Um pouquinho do nosso fim de semana!", escreveu Petraglia na legenda. Veja a publicação!

Leia também: Sabrina Petraglia abre caminhos para o cinema brasileiro nos Emirados Árabes Unidos: 'Desbravando'