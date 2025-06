Sabrina Petraglia chama atenção ao mostrar passeio com o marido e os filhos

A atriz Sabrina Petraglia encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de seu momento de lazer em família

Sabrina Petraglia encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de um momento de lazer com sua família.

Nas fotos postadas no feed, a atriz aparece se divertindo em um parque aquático ao lado do marido, Ramón Velázquez, e dos três filhos, Gael, de quatro anos, Maya, de quatro anos, e Leo, de três, e chamou a atenção ao esbanjar toda sua beleza natural ao surgir com de maiô.

"Um pouquinho do nosso fim de semana!", escreveu Petraglia na legenda da publicação. O post recebeu vários comentários. "Amo acompanhar essa família linda!", disse uma seguidora. "Família linda! Que Deus abençoe sempre vocês", comentou outra. "Parabéns pela família linda que vocês tem", falou uma fã.

Recentemente, Sabrina realizou uma viagem romântica com o marido. Nas redes sociais, ela mostrou alguns registros dos passeio que fez com o amado por Paris, na França. "Tudo o que eu queria era voltar para lá. Paris nos recebeu com charme, amor e momentos inesquecíveis. Cada rua, cada pôr do sol, cada cantinho… Tudo parecia cena de filme. Até breve, Paris!", disse ela.

Confira:

Sabrina Petraglia abre o álbum de fotos da festa de aniversário do filho mais velho

A atriz Sabrina Petraglia usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho mais velho, Gael, fruto de seu casamento com Ramón Velázquez. O menino completou seis anos e ganhou uma festa com a presença dos familiares e amigos para comemorar a data especial. Já na legenda, a artista relembrou o nascimento do primogênito e os dias que ele passou internado na UTI.

"Gael faz 6 anos hoje, e como em todo aniversário, eu volto ao dia do seu nascimento, tão repentino, que me transformou para sempre. Em 20 dias de UTI, eu cresci 20 anos. Vejo aquele menino que lutou tanto e hoje é generoso, gentil, apaixonado pelo convívio e pelo mundo. Esse aniversário tem um sabor especial, percebo que estamos mudando de fase, ele está mais questionador, atento ao mundo, e isso me desafia a ser uma pessoa ainda melhor, porque sei que o exemplo é o que fica (...)", disse ela em um trecho. Veja o post completo!

