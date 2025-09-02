Rumores com Vini Jr. crescem após Virginia visitar estádio do Real Madrid

Influenciadora Virginia Fonseca aproveitou viagem à Espanha para conhecer o Santiago Bernabéu, enquanto rumores de romance com o jogador ganham força
Virginia Fonseca desembarcou em Madrid na segunda-feira, 1º, e sua passagem pela capital espanhola tem chamado atenção nas redes sociais. A influenciadora, que viajou acompanhada de amigos, visitou nesta terça-feira, 2, o Santiago Bernabéu, estádio histórico do Real Madrid, onde atua o atacante Vinícius Júnior.
A visita acontece em meio aos rumores de um possível affair entre Virginia e o jogador. Na madrugada da última segunda-feira, a influenciadora foi vista jantando com Vini Jr., segundo informações obtidas pelo portal LeoDias. O encontro teria acontecido de forma reservada, mantendo a relação sob discrição.
Na manhã seguinte ao encontro, Virginia também recebeu um buquê de flores, e fontes apontam que o presente teria sido enviado pelo atacante. O registro viralizou nas redes e alimentou ainda mais as especulações sobre um possível envolvimento entre os dois. Apesar da repercussão, nenhum dos dois se pronunciou até o momento sobre o assunto.
A assessoria de Virginia limitou-se a afirmar que “não comenta a vida pessoal” da influenciadora e reforçou que ela está na Europa em uma viagem com amigos. A equipe de comunicação de Vinícius Júnior também não se manifestou.
Enquanto isso, a possível relação segue sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Seguidores do casal encheram as publicações da influenciadora com comentários e teorias sobre o suposto romance. Muitos fãs afirmam que o jogador não apenas teria enviado flores, mas também teria organizado parte da viagem para garantir mais privacidade.
Além da visita ao estádio, Virginia tem compartilhado momentos da viagem em suas redes sociais. A influenciadora está acompanhada do assessor Hebert, do maquiador Nikolas Miguel e dos amigos Lucas Guedez, Rafa Uccman e Duda Freire. O grupo aproveitou os primeiros dias na Espanha para conhecer pontos turísticos da cidade antes de seguir para outros destinos da eurotrip.
Com flores, jantar reservado e passeios icônicos, os rumores sobre um possível romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. continuam ganhando força.
Virginia é vista com Vini Jr em Madrid, diz colunista
