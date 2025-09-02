CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Rumores com Vini Jr. crescem após Virginia visitar estádio do Real Madrid
Atualidades / Affair

Rumores com Vini Jr. crescem após Virginia visitar estádio do Real Madrid

Influenciadora Virginia Fonseca aproveitou viagem à Espanha para conhecer o Santiago Bernabéu, enquanto rumores de romance com o jogador ganham força

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 15h16

Virginia e Vini Jr
Virginia e Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca desembarcou em Madrid na segunda-feira, 1º, e sua passagem pela capital espanhola tem chamado atenção nas redes sociais. A influenciadora, que viajou acompanhada de amigos, visitou nesta terça-feira, 2, o Santiago Bernabéu, estádio histórico do Real Madrid, onde atua o atacante Vinícius Júnior.

A visita acontece em meio aos rumores de um possível affair entre Virginia e o jogador. Na madrugada da última segunda-feira, a influenciadora foi vista jantando com Vini Jr., segundo informações obtidas pelo portal LeoDias. O encontro teria acontecido de forma reservada, mantendo a relação sob discrição.

Na manhã seguinte ao encontro, Virginia também recebeu um buquê de flores, e fontes apontam que o presente teria sido enviado pelo atacante. O registro viralizou nas redes e alimentou ainda mais as especulações sobre um possível envolvimento entre os dois. Apesar da repercussão, nenhum dos dois se pronunciou até o momento sobre o assunto.

A assessoria de Virginia limitou-se a afirmar que “não comenta a vida pessoal” da influenciadora e reforçou que ela está na Europa em uma viagem com amigos. A equipe de comunicação de Vinícius Júnior também não se manifestou.

Enquanto isso, a possível relação segue sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Seguidores do casal encheram as publicações da influenciadora com comentários e teorias sobre o suposto romance. Muitos fãs afirmam que o jogador não apenas teria enviado flores, mas também teria organizado parte da viagem para garantir mais privacidade.

Virginia visita o estádio do Real Madrid
Reprodução / Instagram

Virginia visita o estádio do Real Madrid
Reprodução / Instagram

Primeiras paradas na viagem

Além da visita ao estádio, Virginia tem compartilhado momentos da viagem em suas redes sociais. A influenciadora está acompanhada do assessor Hebert, do maquiador Nikolas Miguel e dos amigos Lucas Guedez, Rafa Uccman e Duda Freire. O grupo aproveitou os primeiros dias na Espanha para conhecer pontos turísticos da cidade antes de seguir para outros destinos da eurotrip.

Com flores, jantar reservado e passeios icônicos, os rumores sobre um possível romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. continuam ganhando força.

Leia também: Virginia é vista com Vini Jr em Madrid, diz colunista

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Virginiavini jr
