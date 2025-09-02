Ronaldinho Gaúcho vive nova fase com a neta: 'Vai gostar de música que nem o avô'

Rei dos rolês aleatórios, Ronaldinho Gaúcho celebra a chegada da neta, Teresa, e conta sobre entrada no mundo da tecnologia à CARAS Brasil

Considerado por muitos fãs o "rei dos rolês aleatórios", Ronaldinho Gaúcho (45) encara uma nova fase em sua vida. Agora, avô de Teresa, o craque equilibra o tempo ao lado do filho, João Mendes, e da nora, Giovanna Buscacio, com os projetos e parcerias ao redor do mundo —que vão desde o universo dos esportes ao da tecnologia.

"Sou do Brasil e do mundo. Estar por aí nos meus rolês, significa estar perto de todos os meus fãs, de muitos amigos que reencontro nos eventos e, principalmente, me divertir", afirma Ronaldinho Gaúcho , em entrevista à CARAS Brasil. "Minha agenda de muitos compromissos me deixa com menos tempo do que eu gostaria para estar com eles [minha família], mas estou sempre acompanhando tudo."

A neta do atleta nasceu em maio deste ano e, para ele, foi um presente especial que trouxe muita alegria em sua vida. Agora, o ex-jogador não esconde a torcida pelos gostos da pequena. "Ela

tem cara que vai gostar de música que nem o avô, e quero muito que ela goste de futebol também."

Leia também: Quem é o único filho de Ronaldinho Gaúcho? Conheça João Mendes

O anúncio de que ele seria avô aconteceu em dezembro do ano passado e, pouco tempo depois, ele surgiu nas redes sociais e celebrou a novidade com seus mais de 77 milhões de seguidores. Em maio deste ano, Teresa chegou ao mundo. "Estamos todos muito felizes com a chegada dela. Chegou linda e com muita saúde, graças a Deus."

Já quanto aos projetos, Ronaldinho afirma que a agenda de 2025 está a todo vapor: Recentemente, por exemplo, ele se tornou embaixador e head de inovação da Amvox, indústria de eletroeletrônicos. O atleta explica que o convite chegou no momento certo, já que pensava em desenvolver produtos envolvendo tecnologia para sua marca própria.

"A tecnologia me ajuda em todos os sentidos, desde os compromissos profissionais que tenho até mesmo nos meus melhores momentos de lazer e descanso com a minha tropa. Esse mundo de eletrônicos me encanta. Adoro música, adoro festa , diversão e quando estou em casa, quero usar tudo o que eu posso para me divertir."

Foto: Divulgação

Para o futuro, ele já se prepara para a Copa do Mundo FIFA de futebol masculino e se desenvolve em outras áreas. "Ano que vem tem a Copa de 2026 e muita coisa está por vir. Tenho meu projeto para novos jogadores como o Manual do Bruxo, meus projetos de música com a Tropa do Bruxo e muitas parcerias importantes ao redor do Mundo."

Além disso, o empresário reforça que manterá a sua essência e pretende estar sempre perto dos fãs e amigos. "Quero estar é sempre com meus fãs nos eventos, nos projetos que nos aproximam, nos produtos que eles gostam e em tudo que eu deixe sempre uma lembrança minha próxima deles."

RELEMBRE A TRAJETÓRIA DE RONALDINHO GAÚCHO

Conhecido como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo de Assis Moreira nasceu em Porto Alegre e, desde sua infância, esteve ligado ao futebol. Com apenas 7 anos começou a jogar no Grêmio Foot-ball Porto Alegrense, e logo chamou atenção dos clubes europeus.

Com passagens por times como Barcelona, Paris Saint-Germain e Milan, ele foi eleito o melhor do mundo pela FIFA por dois anos seguidos, em 2004 e 2005, e foi campeão do mundo pela Seleção Brasileira na Copa de 2002.

Ele encerrou a carreira nos campos em 2015, após sua passagem pelo Fluminense. Atualmente, o ex-jogador segue movimentando sua carreira e agenda com a participação em diversos eventos, parcerias inusitadas e o título de "rei dos rolês aleatórios".

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RONALDINHO GAÚCHO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: