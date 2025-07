Rodrigo Simas surpreende ao falar sobre relação com o irmão, Felipe Simas

O ator Rodrigo Simas surpreendeu com uma declaração sincera sobre seu relacionamento com o irmão caçula, o ator Felipe Simas

Rodrigo Simas abriu o jogo sobre seu relacionamento com Felipe Simas. Os atores, filhos do capoeirista Beto Simas e da produtora Ana Paula Sang, tiveram a mesma criação em casa, mas cresceram com visões de mundo bem distintas.

Enquanto o namorado da atriz Agatha Moreira é declaradamente bissexual, seu irmão, que interpreta o motorista Danilo na novela Dona de mim, da Globo, se tornou evangélico e é casada com Mariana Uhlmann com quem tem três filhos: Joaquim, de 11 anos, Maria, de oito, e Vicente, de cinco.

Apesar de serem diferentes, Rodrigo garantiu que os dois se dão bem e se respeitam. "A gente tem muito respeito, um pelo outro. Se temos pensamentos diferentes, eles diferenciam na vida de cada um. Crescemos juntos, temos quase a mesma essência pela criação. No fim das contas, nosso propósito é o amor, a felicidade e o bem-estar", declarou o ator em entrevista ao jornal Extra.

Ele também falou sobre a relação com o irmão mais velho, Bruno Gissoni, filho de Ana Sang com o empresário Marcelo Gissoni. "O respeito e o amor são o mais importante, e isso a gente tem. A gente se ama muito e troca muitas ideias. Não só eu e Felipe, mas também o Bruno. Somos três homens com pensamentos que às vezes não batem, mas conversando a gente se entende. Se discordamos ou concordamos, são relações muito saudáveis", ressaltou.

Rodrigo também falou sobre religião. "Eu acredito em Deus sendo uma força maior. Não sigo nenhuma religião, mas tenho mais tendências para algumas do que para outra", afirmou.

Felipe Simas revela quando decidiu se tornar evangélico

O ator Felipe Simas surpreende ao contar o motivo para ter buscado a conversão para a religião evangélica. Em um culto da Igreja Presbiteriana, ele contou que buscou a fé ao se ver enfrentando momentos desafiadores em sua vida.

Ao falar sobre quando se converteu, ele afirmou: "Eu vinha de um passado carnal, de traição, cheio de vícios, como cigarro, bebida, maconha. A minha carne estava falando muito alto. Depois desse primeiro encontro, eu tentei continuar com as mesmas coisas que estava fazendo, mas percebi um nojo dentro de mim, que era um afastamento de tudo que me fazia mal. Foi algo espiritual, eu sei disso. Não tem como dizer que foi pelos meus esforços (...)", disse ele em um trecho. Veja o relato completo!

