Rodrigo Hilbert surpreende Fernanda Lima com presente; veja o que ele deu

Romântico, Rodrigo Hilbert surpreende Fernanda Lima com presente para ela acompanhá-lo em atividade; veja o que ele preparou para ela

O apresentador Rodrigo Hilbert surpreendeu a esposa, Fernanda Lima, com um presente especial. Nesta segunda-feira, 26, o modelo postou um vídeo em sua rede social mostrando o que comprou para a amada poder acompanhá-lo.

Acostumado a fazer tudo e confeccionar até uma bicicleta para a filha deles, dessa vez, o famoso resolveu comprar algo pronto para a companheira. Rodrigo Hilbert então a presenteou com uma bike para ela andar com ele. O galã então brincou que agora não há mais desculpas para ela não o acompanhar.

"Dei a bike, agora só falta ela topar o pedal de domingo, o de segunda, o de terça…", brincou ele. Nos comentários, a apresentadora respondeu. "Eu topo, mas só se for de laço", respondeu ela para o esposo.

Ainda nos últimos dias, o casal foi fotografado em um evento com os filhos gêmeos, Francisco e João. Na ocasião, os garotos chamaram a atenção com sua aparência. Além deles, os famosos são pais de Maria Manoela, de quatro anos.

Fernanda Lima fala sobre traição

A apresentadora Fernanda Lima decidiu dar detalhes de sua vida íntima e disse que a sua visão sobre os homens mudou ainda na juventude. Em conversa ao videocast terapiRa, a esposa de Rodrigo Hilbert confessou que, após ser traída em seu primeiro relacionamento, passou a revidar a infidelidade.

“Eu virei uma traidora de homens. Eu me atraía, eu traía. Sem culpa. Como fizeram comigo e fiquei marcada por isso, eu entendi que não podia confiar nos homens. Então, eu traía em uma boa”, disse ela.

Ela ainda destacou que, hoje em dia, acredita que tinha essas atitudes como uma forma de autoafirmação. “Se eu me atraísse, eu ficava, porque era o que faziam comigo (…) eu entendi que aquilo era para me autoafirmar em algum lugar, quase como uma insegurança, sabe? Já que vão me trair, eu traio também. Tinha a aventura, o querer, de fazer algo proibido, mas tem algo de insegurança”, explicou.

E destacou que “virou a chave” ao se casar com Hilbert, em 2004. “Mas chega uma hora que… dá trabalho. E no casamento, eu, pelo menos, amadureci. Não vou ficar procurando sarna para se coçar, porque isso me custa muito. E a pessoa está em casa, cuidando dos filhos, acho uma sacanagem. Quem está na rua fazendo algo sabendo que tem alguém em casa dando janta para os filhos, eu acho fod*”, afirmou.

