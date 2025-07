Rodrigo Faro se emociona ao celebrar cura da esposa durante passeio em família

Durante viagem, o apresentador Rodrigo Faro se emocionou ao lembrar cirurgia delicada de Vera Viel e agradeceu a Deus pela recuperação da esposa

RodrigoFaro usou as redes sociais neste domingo, 6, para dividir um momento especial em família. Durante as férias, ele aproveitou um passeio de barco ao lado de Vera Viel e das filhas, Clara, de 20 anos, Maria, de 17, e Helena, de 12, para agradecer pela saúde da esposa, que precisou passar por uma cirurgia no ano passado após ser diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de câncer.

No vídeo, eles surgiram ouvindo a música Acalma o Meu Coração, do cantor gospel Anderson Freire, e falou sobre como esse louvor foi importante para a família durante o período difícil que eles enfrentaram. "Agradeço em família, ouvindo uma música que foi muito importante para a gente, os momentos mais difíceis, quando a gente precisou, a gente ouviu essa música. E a última vez que eu ouvi essa música, a Vera tava em cirurgia. E hoje a gente tá ouvindo essa música de novo aqui em Santorini, em família", disse Faro no começo da gravação.

"E a gente fez questão de colocar essa música para a gente poder louvar e agradecer o nosso Deus que é misericordioso e que deu a chance da Vera continuar com a gente. A gente só vai agora agradecer, orar, pedir a Deus pela vida da Vera, pela nossa família e um beijo para todo mundo que tá acompanhando a nossa viagem. Que Deus abençoe vocês. Viva a vida, viva Deus, viva tudo", finalizou.

Já na legenda, Rodrigo faro escreveu: "Tudo que Deus faz é bom! E tudo o que Deus permite é necessário! E ELE nos permitiu esse momento tão lindo e especial para que nossa família pudesse louvar e agradecer por todas as bênçãos recebidas! Esse louvor, eu ouvi sozinho no quarto do hospital, com os joelhos no chão pedindo pela vida da Vera durante a cirurgia, que já passava de oito horas… E hoje ouvimos de novo, juntos em família, olhando pra esse pôr do sol para celebrar a cura e vida do meu amor @veraviel. ELE quis assim! Glória aDeus!".

Neste último sábado, o marido de Vera Viel abriu o álbum de fotos das férias em família e se declarou. "Inesquecível!!!! Love my family [Amo minha família]", escreveu na legenda.

Confira:

Vera Viel e Rodrigo Faro revelam maior aprendizado juntos

"Nós somos um só", é assim que Vera Viel e Rodrigo Faro definem a relação. O casal está junto há 28 anos e casados há mais de vinte. Fruto desta relação, eles são pais de Clara, Maria e Helena e garantem que o amor só vem aumentando ao longo desta união.

Em especial para o Dia dos Namorados — comemorado no Brasil nesta quinta-feira, 12 — Vera Viel e Rodrigo Faro conversam com a CARAS Brasil sobre vida amorosa e abrem a intimidade ao falarem do relacionamento. Apesar da data, eles mencionam celebrar todos os dias o amor.

"A Vera é a minha eterna namorada. A gente não precisa de uma data. A minha vida é especial porque eu tenho a Vera do meu lado", afirma Rodrigo. "Todo dia a gente comemora o nosso amor. A gente celebra o nosso amor todos os dias", complementa Vera Viel. Saiba mais!

