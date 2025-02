Rodrigo Faro revela promessa que fez a Vera Viel: 'Quero só ver'

O apresentador Rodrigo Faro usou as redes sociais para mostrar uma promessa que fez para a esposa, a modelo Vera Viel. Veja o vídeo!

O apresentador Rodrigo Faro venceu Luciana Gimenez na estreia da nova temporada da Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, no último domingo, 9. Contudo, ao que parece, o apresentador precisou quebrar uma promessa feita à esposa, a modeloVera Viel.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira, 13, o vencedor da batalha aparece ao lado da esposa e fala sobre sua volta à TV Globo após 17 anos. "Amor, você vai voltar pra Globo depois de 17 anos, você vai se comportar, né? Promete, vai se comportar direitinho, quero só ver", pediu a modelo, que se apresentou ao lado do marido dublando Um Mundo Ideal, de Alladin.

"Vou me comportar, vou me comportar. Vou, tá", garantiu Rodrigo Faro. Em seguida, o vídeo mostra o momento em que Rodrigo rasga suas roupas no palco do Domingão e surge usando o collant preto que Beyoncé usa no clipe de Single Ladies. "Eu tinha prometido pra Vera Viel que eu iria me comportar nessa volta a TV Globo depois de 17 anos", brincou o comunicador na legenda.

Veja a publicação:

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o comunicador falou sobre resgatar suas raízes do Dança Gatinho, quadro que o consagrou ao sucesso como apresentador no extinto O Melhor do Brasil (2005-2014).

"Eu acho que o público pode esperar uma entrega total como eu sempre fiz em toda apresentação no Dança Gatinho. Sempre fiz com dedicação e foco total e, como sempre, eu vou estar me divertindo no palco e quando eu me divirto o pessoal de casa, a plateia e o telespectador acaba se divertindo também. Então aquela dedicação, aquela disciplina de sempre e aquela brincadeira vai estar na minha apresentação", disse ele antes de subir ao palco. Leia a entrevista completa!

