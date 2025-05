Rodrigo Bocardi chama atenção ao postar foto rara com a filha: 'Linda'

O jornalista Rodrigo Bocardi impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de sua filha mais velha, Anne

Rodrigo Bocardi chamou a atenção dos seguidores das redes nesta sexta-feira, 2, ao compartilhar uma foto rara ao lado de sua filhamais velha, Anne de Carvalho Bocardi, fruto de seu casamento com Claudia Bocardi.

Ao compartilhar o registro ao lado da herdeira, o jornalista aproveitou para fazer um pedido para os seus fãs. "Oi, tudo bom?! Gostaria de apresentar e pedir que vocês recebam com muito carinho a Anne!", escreveu o apresentador, que também é pai de Gabriel e Gustavo.

Os admiradores de Bocardi rasgaram elogios para a menina. "Nossa! Ela está cada dia mais linda", disse uma seguidora. "Que moça linda", comentou outra. "Uma princesa", falou uma fã. "Lindíssima sua filha!", afirmou mais uma.

Vale lembrar que Rodrigo Bocardi, que comandava o Bom Dia SP, foi demitido da TV Globo no dia 30 de janeiro. Na ocasião, a emissora divulgou um comunicado informando que o jornalista descumpriu normas éticas do jornalismo. "Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance."

Rodrigo Bocardi reaparece e revela o que fará em breve

O apresentador Rodrigo Bocardi reapareceu em sua rede social e compartilhou um vídeo para os internautas para falar o que pretende fazer após quase três meses de sua saída da Globo. O comunicador, então, mostrou vários comentários que vem recebendo dos fãs sobre quando ele voltará.

"Peguei esses últimos dias pra descansar, dormir até acordar, mas agora tá na hora de trabalhar, hein? E o que fazer? Ir pro estúdio, desse assim? Apresentar um jornal? Um programa de entrevistas? Um programa de entretenimento pra gente dar muita risada? Ou nada disso na televisão? Fazer um canal na internet? O que fazer, hein? Vocês vão ter que me ajudar, escolhe aí e me ajuda, o Bocardi tá na praça", falou. Confira!

