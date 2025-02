Rodrigo Bocardi aparece e dá esperanças de retorno à TV: 'Volta já'

Após demissão repentina na Globo, Rodrigo Bocardi aparece em sua rede social e revela que foi convidado para 'café especial'

O apresentador Rodrigo Bocardi apareceu nesta segunda-feira, 03, para seus seguidores na rede social alguns dias após sua demissão da Globo. Seguindo o conselho que sempre deu aos telespectadores, o jornalista contou que estava com a cara inchada por ter dormido até acordar e revelou onde estava indo.

Em seu carro, o comunicador compartilhou que estava a caminho de um café especial. Isso porque, ele contou que foi chamado para a conversa e que o bate-papo poderá resultar em seu retorno para a televisão. Bocardi então deu esperanças para seu público sobre sua volta.

"E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Uma boa semana pra todo mundo, bom dia e agora aproximadamente nove horas, olho meio inchado ainda, aquele lance de dormir até acordar, vocês já sabem como é que é... Ah, final de semana quantas ideias, quantas possibilidades pra gente manter viva essa nossa conexão que a gente sabe, todo mundo sabe que é muito forte, desejo aí que vocês estejam bem mesmo e quantas histórias pela frente ainda, isso é fascinante", começou dizendo.

Em seguida, Rodrigo fez a revelação sobre em breve retornar para a TV. "Agora chegando aqui pra um café, me convidaram para um café, vamos tomar um café, o que será que vem pela frente? Um sentimento de que já já Rodrigo Bocardi volta já, beijo, boa semana", declarou.

Ainda nos últimos dias, o ex-apresentador da Globo compartilhou um vídeo se pronunciando e acalmando os fãs sobre sua saída repentina da emissora após 25 anos de trabalho.

Por que Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo?

A TV Globo chocou o público na noite de quinta-feira, 30, ao anunciar a demissão repentina do jornalista e apresentador Rodrigo Bocardi. De acordo com a emissora, ele deixou a emissora por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo.

"A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 01 de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente. Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", disse o texto da emissora.

