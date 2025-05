Roberto Justus revela por que seu quinto casamento está dando certo

Após se casar outras quatro vezes, Roberto Justus revela o que aprendeu com antigas relações e como isso fez a atual, com Ana Paula Siebert, durar mais

Casado há 10 anos com a influenciadora digital Ana Paula Siebert, Roberto Justus já foi casado outras quatro vezes e comentou em sua participação no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel qual é o segredo para a relação atual estar durando mais do que as outras.

Com bom humor, o empresário brincou que aprendeu com os antigos relacionamentos que quem manda em casa é a mulher. O milionário esclareceu que, apesar de ser um homem de personalidade forte, aprendeu a fazer as vontades da companheira.

"Eu gosto de casamento, tem um amigo meu que é casado há 40 anos, quem gosta mais de casamento: eu ou ele? Ele só casou uma vez, não gostou, não repetiu, eu repeti mais quatro, cinco vezes já", brincou ele.

Em seguida, Roberto Justus explicou como o casamento atual está durando. "Esposa feliz, vida feliz. Eu levei cinco casamentos para entender que quem mandam são vocês, as que eu tentei dominar, não deu certo o casamento", disse.

"Eu tenho muita personalidade, não siginifica que eu seja capacho nenhum, porque ela é uma mulher forte que precisa de um homem de personalidade também, então isso ela nunca vai ter, alguém que obedece ela, a gente tem que ser muito gentil com a nossa mulher e fazer na maioria das vezes e não todas, as vontades dela", declarou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofocalizando (@fofocalizando)

Antes de Ana Paula Siebert, com quem teve Vicky Justus, de cinco anos, Roberto Justus foi casado por sete anos com Ticiane Pinheiro, com quem teve Rafaella Justus. Em 1998 a 1999, por pouco tempo ele se casou com Adriane Galisteu.

Antes da apresentadora, o empresário ficou casado por oito anos com Gisela Prochaska, mãe de Luiza Justus. A primeira esposa foi Sacha Chryzman, com quem teve Ricardo Justus e Fabiana Justus.

Separação de Roberto Justus e Adriane Galisteu

Em entrevista para o Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, Roberto Justus revelou o motivo de ter ficado apenas oito meses casado com Adriane Galisteu. O empresário não escondeu que eles tinham algumas diferenças.

"Foi aquela coisa fulminante. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar, porque a gente é muito diferente. Outro dia ela falou uma coisa muito legal, que a gente era muito imaturo. E ela tem toda razão. Eu não era tanto, já tinha 43 anos, mas ela estava no entusiasmo, no auge da carreira, tinha uns 27, 28 anos. Ela gostava de jantar às duas da manhã, eu janto às oito da noite, sou todo caretão, gosto das coisas certinhas. Ela é superdescontraída com as coisas. Eu era muito metódico, muito perfeccionista", explicou ele.

O milionário então comparou com sua esposa atual, Ana Paula Siebert, com quem está há 10 anos. "Eu e a Paula somos bastante parecidos. Ela é toda patricinha, e eu, mauricinho. Nós dois gostamos de nos arrumar e manter a casa perfeitinha. Isso é muito legal para você não ter atritos. A Galisteu se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou", declarou.