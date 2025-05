Roberto Justus mostra fotos da festa de renovação de votos: 'Noite inesquecível'

O empresário Roberto Justus abriu o álbum de fotos da comemoração de seu aniversário e renovação de votos com sua esposa, Ana Paula Siebert

Roberto Justus usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 2, para compartilhar algumas fotos da comemoração de seu aniversário de 70 anos e da renovação de votos com sua esposa, Ana Paula Siebert.

Além de mostrar vários registros com a esposa, o empresário postou uma foto ao lado dos cinco filhos, Ricardo Justus, Fabiana Justus, Luiza Justus, Rafaella Justus e Vicky Justus, e da cantora Ivete Sangalo, que se apresentou na festa.

"Uma noite inesquecível…", escreveu ele na legenda, recebendo diversos elogios. "Casal exemplar", disse uma seguidora. "Casal lindo… Família linda!!!! Deus abençoe vocês", desejou outra. "Nossa, a foto dos filhos está top! Todos muito bem trajados! Isso que é família linda!", falou uma fã. "Parabéns. Muita saúde e alegrias", comentou mais uma.

A renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert contou com uma decoração luxuosa organizada por Andrea Guimarães. "A maior produção até hoje", confessou ela ao mostrar os detalhes.

Confira:

Bolo de R$ 48 mil de Roberto Justus e Ana Paula não é servido na festa

A renovação de votos de Ana Paula Siebert, de 37 anos, e Roberto Justus, de 70 anos, foi marcada por uma grande celebração, com shows de artistas e muitas comemorações. No entanto, o que mais chamou a atenção foi o bolo criado pela confeiteira Mariana Junqueira, que aparentemente não foi servido durante a festa.

"Nós fizemos degustação de bolos com a Ana porque toda festa envolvendo o Roberto tem o bolo de bem-casado. É o sabor que ele adora. Mas, na degustação, a Ana se apaixonou pelo bolo de nozes com baba de moça. Ela disse: 'Não posso desagradar o Roberto'. Então, o que fizemos? O bolo dele de bem-casado e o da noiva de nozes com baba de moça. Esses bolos foram servidos? Acho que não, eu não vi", apontou. Saiba mais!

