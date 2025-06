Roberto Justus abre o jogo sobre ciúmes da esposa em foto cercada por homens

O empresário Roberto Justus é questionado sobre ter sentido ciúmes ao ver a esposa, Ana Paula Siebert, com vários homens em praia; ele responde

Na última terça-feira, 10, o empresário Roberto Justus foi questionado pela imprensa sobre a foto na qual a esposa, a influencer Ana Paula Siebert, apareceu cercada por homens musculosos em uma praia na Bahia . Durante o leilão beneficiente do Instituto Neymar Jr., na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo, ele confessou:

"Confio nela e em mim. Não sentimos ciúmes, nenhum dos dois. Com o tempo, a gente aprende que ciúmes é sinal de insegurança. Se alguém quiser trair, vai fazer isso de qualquer forma. O que importa é ter uma relação sólida e feliz. Se a pessoa não está comprometida de verdade, o problema é dela, não meu", declarou na ocasião.

E completou: "A Ana Paula é uma mulher íntegra, não dá abertura para situações desconfortáveis. É exemplar no comportamento. Ela tem total liberdade para fazer o que quiser, viajar, sair com as amigas. E ela me oferece a mesma liberdade. Sempre digo: quanto mais livre é o amor, mais forte ele se torna", afirmou.

Ana Paula e Roberto estão juntos há 10 anos e são pais de Vicky, de cinco anos. Ele também é pai de Ricardo, de 41, Fabiana, de 38, Luiza, de 31, e Rafaella, de 15, fruto de relacionamentos anteriores.

Ana Paula Siebert revela reação do marido ao vê-la cercada de homens na Bahia

No último domingo, 8, Ana Paula Siebert veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, interagir com os seus seguidores e entregou a reação do marido, Roberto Justus ao vê-la cercada de homens em uma foto.

Na ocasião, Ana Paula confessou: "Ele foi o primeiro a receber a foto e achou super engraçada!".

E ressaltou: "Ele confia em mim, e todos os homens que estavam no grupo estavam com seus namorados, maridos, e ainda assim os solteiros não namoram meninas. A maioria meus amigos! São gays, como basicamente todos que estão ao meu redor todos os dias, e em especial no meu ciclo profissional. Eu amo", disse. Confira a resposta completa!

