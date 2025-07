Roberta Miranda apoia desabafo de Ana Castela em show: 'Já passei por isso'

Roberta Miranda presta apoio a Ana Castela depois de cantora chorar e desabafar em show sobre críticas e boatos nas redes sociais

Roberta Miranda demonstrou solidariedade a Ana Castela, de 21 anos, depois que a cantora chorou durante um show em Guaxupé (MG) no sábado, 5. Na ocasião, Ana Castela desabafou sobre as críticas e ataques que vem enfrentando nas redes sociais: "Nem tudo é glamour como vocês vêm aí na internet, mas estão me pegando para Cristo e eu não estou mais aguentando", disse a cantora chorando.

Roberta Miranda diz que já viveu o mesmo

No domingo, 6, por meio de um comentário em uma publicação no Instagram, Roberta compartilhou sua própria experiência com o julgamento do público e os impactos da fama. "Já passei por isso e muito mais", desabafou.

"Conheci a maldade humana aqui nesta profissão: 'artista’. Também quis desistir. A pior dor que tive foi vendo lágrimas de minha mãe jorrando de tantas mentiras sobre mim. [...] Até que um dia, Ana Castela, adoeci o físico, e a alma. Foi quando virei a chave. Eu sinto muito! Muito mesmo ver este filme maldito acontecer em pleno 2025. Dói. Mas a dor te levará até Deus permitir", escreveu Roberta.

A artista também deixou um conselho para Ana, incentivando-a a seguir em frente: “Vá em frente. Não deixe que os abutres se alimentem da sua dor. Não permita que eles vençam! E o colo protetor, além de Deus, é o da sua mãe. Você tem um caminho longo pela frente.”

Desabafo de Ana Castela no palco

Durante a apresentação, visivelmente abalada, Ana se abriu com o público: “Eu não tô passando por uns dias muito fáceis. [...] Vocês não estão entendendo. Nem tudo é glamour que vocês veem na internet. Estão me pegando pra Cristo, eu não tô mais aguentando... Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade”, afirmou, aos prantos.

As declarações de Ana fazem referência a uma série de boatos que circulam sobre ela, incluindo rumores de que deixaria os palcos precocemente. Mesmo diante da pressão, ela reforçou sua decisão de continuar na música.

“Às vezes dá vontade de pegar minha malinha, com a minha texana velha que eu comprei há três, quatro anos atrás, pra gravar a música 'Boiadeira' e ir embora. Mas não vou não, que eu tenho gente pra fazer feliz e xingar quem mostra dedo”, pontuou.

A cantora agradeceu à equipe e ao público presente, encerrando o momento com emoção. “Não está sendo fácil mesmo, de verdade, mas vocês me deixaram muito feliz com isso. Aplauso pra minha equipe, viu galera, minha equipe! Como é que eu vou cantar agora?”

