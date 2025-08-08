CARAS Brasil
  2. Roberta Miranda abre o jogo sobre romance com mecânico de 24 anos
Atualidades / Desabafo

Roberta Miranda abre o jogo sobre romance com mecânico de 24 anos

A  cantora Roberta Miranda abriu o jogo sobre sua vida pessoal e comentou o romance com Daniel Torres, de 24 anos. Veja!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/08/2025, às 07h03

Roberta Miranda e Daniel Torres
Roberta Miranda e Daniel Torres - Foto: Reprodução/Instagram

A  cantora Roberta Miranda abriu o jogo sobre sua vida pessoal e comentou o romance com Daniel Torres, de 24 anos, com quem foi vista aos beijos em um vídeo que circula na internet. Em um desabafo nesta quinta-feira, 7, a artista afirmou que é discreta e destacou que vive “um relacionamento moderno” com o rapaz.

"Sigo discreta com relação a minha vida pessoal. É um relacionamento moderno. O Daniel e eu ainda estamos conversando e nos entendendo. Em breve, ele deve se mudar para São Paulo para trabalhar comigo. Mas por enquanto é um lance", disse a cantora em entrevista a revista Quem.

Já em uma publicação nas redes sociais, ela pediu: "Chega de falar da minha vida pessoal. Deixem o Daniel em paz. Ele é um problema meu, um puta cara de caráter e pronto", declarou Roberta.

Recentemente, o rapaz se mostrou surpreso com a repercussão de um vídeo em que ele aparece andando de transporte público. “Olá, gente. Aqui é o Daniel Torres, namorado da Roberta Miranda. Eu ando de van, de moto, de ônibus como qualquer pessoa. Não entendi a repercussão que houve", disse ele.

"Não é porque eu tenho essa relação com ela que vou deixar de ser humilde ou ficar pedindo coisas a ela. Tenho minha vida, meu trabalho, de mecânico, na escola… Inclusive, estou aqui na escola agora. As pessoas acham que, por você estar com uma pessoa famosa, tem que usufruir dos bens dela. Não. Essa não é a minha vida”, complementou.

Quem é Daniel Torres?

Além de ser segurança de Roberta Miranda, Daniel também atua como mecânico e trabalha em uma escola em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, sua cidade natal e onde ainda reside.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

