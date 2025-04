Rita Batista lança audiolivro de mantras: 'Poderoso'

A apresentadora do É de Casa, da Rede Globo, Rita Batista lançou o seu audiolivro de mantras e comentou um pouco sobre o processo de gravação

Nesta terça-feira, 29, Rita Batista, apresentadora do É De Casa, programa da Rede Globo, lançou o audiolivro de sua primeira obra autoral da carreira A Vida É Um Presente: Mantras Para o Seu Dia a Dia, da editora Audible.

O livro, publicado originalmente em 2024 pela editora Academia, reúne 111 mantras inspiradores, que se apresentam como um símbolo ou um poema com o poder de despertar o melhor que existe em cada um de nós.

"Eu amei o processo de gravação do meu primeiro livro. Como conheci boa parte destes mantras ouvindo de outras pessoas: mestres, mentores, religiosos, o primeiro sentido a ser despertado em mim foi a audição. Isso inclusive é bíblico, profético, em Romanos 10:17: 'A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus'. Os mantras que começam com Eu Sou estão carregados dessa ação divina, porque trazem o que há de mais poderoso", disse ela.

Em seguida, ela afirmou que os mantras podem ajudar até quem não possui religião."O nome de Deus,

independente da religião, ou mesmo se não houver nenhuma, há uma força em cada sílaba, cada fonema, cada palavra, frase, parágrafo. É uma sentença para o Universo e isso cria uma atmosfera, uma ambiência de positividade. Com o tempo, a prática, o estudo, você vai percebendo, sentindo e vivendo as mudanças naturalmente. É de dentro para fora. Experimente A vida é um presente: 111 mantras para o seu dia a dia e depois me diga os resultados", afirmou.

A famosa, que tem uma voz marcante e já trabalhou em rádio, revelou que uma versão em audiolivro de sua obra era um pedido frequente de seus fãs. “Os mantras são símbolos ou poemas, que uma vez emanados, com vibração e repetição, podem despertar bons sentimentos para nós mesmos e para os outros”, disse.

Maternidade

Com duas décadas de carreira, Rita Batista sabe equilibrar o trabalho e vida pessoal. Apresentadora do programa Saia Justa (GNT) e do É de Casa (Globo), ela concilia as gravações entre São Paulo e Rio de Janeiro com a rotina em Salvador, na Bahia, e os cuidados com o filho, Martim, de sete anos.

"É um malabarismo consciente, com privilégios. É preciso salvaguardar essa ideia de mulher preta independente. Sei dos meus privilégios e tenho uma rede de apoio muito ponta firme, que inclui ainda meu ex-marido, pai do Martim", explica Rita Batista, em entrevista à Revista CARAS.

A comunicadora diz que sempre que consegue, inclui o filho em sua rotina e faz com que ele entenda seu trabalho. Ela detalha que a relação dos dois é muito boa, e afirma que sua vida se transformou completamente com a chegada do herdeiro.

