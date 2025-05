Ricardo Vianna compartilha momentos de viagem com Lexa

O ator Ricardo Vianna aparece em suas redes sociais ao lado da noiva Lexa, aproveitando o dia em Angra dos Reis; confira!

Nesta quarta-feira, 7, o ator Ricardo Vianna, de 32 anos, publicou em suas redes sociais fotos do dia que passou em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, ao lado de sua amada, a cantora Lexa, de 30 anos.

Na publicação, o ator escreveu: “Dias de descanso” . Ricardo, que interpreta Marlon no remake da novela Vale Tudo, trama do horário nobre da TV Globo, aproveita o tempo livre ao lado de sua noiva, Lexa, que, embora também esteja focada em sua carreira, está aproveitando o momento de descanso.

Nos comentários, os internautas relembram as cenas de Ricardo na novela e não poupam elogios. Um seguidor escreveu: “Que lindo ver vocês felizes”, enquanto outro comentou: “Que lindos”. A influenciadora digital Thaynná Fávero também se manifestou: “Amigo, que alegria te ver na novela ontem!”.

Confira os cliques compartilhados pelo ator:

Ricardo Vianna aproveita dia de descanso em Angra dos Reis - Foto: Reprodução/Instagram

Ricardo Vianna e Lexa aproveitam dia de descanso em Angra dos Reis - Foto: Reprodução/Instagram

Lexa reflete sobre luto e trabalho

Lexa esclareceu que continuará a abordar o luto, mas de forma menos frequente. “'Ah, você nunca vai falar sobre isso?' Eu vou falar, mas não com essa frequência como venho falando. Foi a maneira que eu tive de desabafar meu luto e ajudar as pessoas. Mas agora, eu também preciso respirar e falar do meu trabalho, e falar da minha vida, que segue", contou a cantora.

