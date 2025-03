Ricardo Vianna comove ao falar da filha e exalta força de Lexa: 'Mulher forte'

O ator Ricardo Vianna emocionou ao relembrar o nascimento de Sofia, sua filha com Lexa, que faria um mês neste domingo, 2

Ricardo Vianna emocionou os seguidores das redes sociais ao relembrar o nascimento de Sofia, sua filha com Lexa. A menina nasceu prematura no dia 2 de fevereiro e morreu três dias depois. O ator compartilhou em seu perfil fotos de quando eles estavam no hospital, e além de falar da herdeira, ele também exaltou a força da cantora.

"Dia 02/02/2025, às 15h03, Sofia, minha filha caçula, nasceu linda e serena, como o mar. Hoje, ela completaria um mês fora do “forninho” da mamãe. Durante 3 dias ficamos com ela. Lexa, mesmo recém-operada, andava comigo pelo hospital até onde Sossô estava. A gente ficava ali conversando com nossa pequena e dando carinho nas perninhas e pezinhos", começou o texto.

Em seguida, Ricardo elogiou Lexa. "Somos muito gratos por termos conhecido nossa pequena nesse plano e por termos pego ela no colo!! Obrigado, Deus, por ter me presenteado com a mulher mais forte e incrível que eu poderia ter. Amadurecemos muito como casal durante esse "furacão", mergulhamos no amor e posso dizer que tenho extremo orgulho de você, minha vida!", acrescentou.

O ator, que também é pai de Cecília, também fez um agradecimento. "Obrigado, Deus, por mais uma filha, mesmo que por pouco tempo nesse plano! Filho é benção e eu evoluí como ser humano, como homem, como marido e como pai. Parabéns pela força, resiliência e amor! E esse parabéns é pra vocês duas!!! Eu prometo amá-las e honrá-las sempre, minha esposa e minhas filhas", finalizou.

Mais cedo, Lexa também relembrou o nascimento da filha. "Há um mês atrás eu dava à luz! Filha, mamãe nunca mais esquecerá 2/2! Sofia, minha anjinha. Há um mês atrás eu dava à luz! O dia mais feliz da minha vida! 2/2 No primeiro momento meus questionamentos eram com Deus.

Nos primeiros dias o desespero tomou conta de mim, não queria ver nada de bebês, nenhuma foto minha grávida, queria apagar tudo. A dor é dilacerante! Hoje eu consigo contemplar essas fotos com muito amor no coração (...)", disse a cantora em um trecho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Vianna (@ricardovianna)

Lexa revela problemas de saúde que sua filha teve ao nascer

A cantora Lexa revelou novos detalhes sobre a morte da filha recém-nascida, Sofia, que viveu por apenas 3 dias após o parto prematuro. Fruto do relacionamento da artista com o ator Ricardo Vianna, a menina veio ao mundo antes do previsto por causa do quadro de pré-eclâmpsia na gestação, que fez com que a chance de seguir com a gravidez fosse interrompida.

Em entrevista ao Fantástico, Lexa contou pela primeira vez sobre os problemas de saúde que a bebê teve ao nascer. "A minha filha nasceu com todas as coisas que eu estava sentindo. Ela nasceu com rins comprometidos, com fígado, com a pressão alterada. Muito pequenininha, mas muito linda", disse ela, entre lágrimas. Saiba mais!

