Reynaldo Gianecchini exibe físico atual em praia do Rio de Janeiro; veja

Eterno galã! Aos 52 anos, Reynaldo Gianecchini exibe seu físico atual em visita à praia com amiga; confira os cliques do flagra

O ator Reynaldo Gianecchini, de 52 anos, foi flagrado na manhã desta quarta-feira, 19, na praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Acompanhado de uma mulher, o famoso fez a rara aparição na areia e não passou despercebido.

Usando uma sunga estampada, o artista desfilou pelo local após ficar por um tempo sentado com a amiga no local. Com os cabelos grisalhos, o eterno galã esbanjou toda sua beleza natural ao curtir o início do dia ensolarado.

Aparentemente solteiro e sem filhos, em entrevista recente para a CARAS, Reynaldo Gianecchini revelou se deseja ter herdeiros.

"Provavelmente não vou ter filhos. Para mim, filho depende de uma relação. Não é nem pelo perrengue, porque acho que vale a pena em nome de uma coisa maior. Tem que ser em decorrência de uma relação que você quer levar para outro patamar e engrandecer a família. O problema é achar uma relação para ter filho [risos]. Eu não teria sozinho" , declara Reynaldo Gianecchini.

"Vejo todo mundo falando: 'Que lindo ter filhos'. Fico pensando se a pessoa não pesou o outro lado, o perrengue que é ter um filho. Não tenho esse romantismo. Sei que é maravilhoso, mas também sei o que vem junto", destaca o artista.

Fotos: JC Pereira/ AGNEWS

Despedida da TV

A última novela que Reynaldo Gianecchini fez foi A Dona do Pedaço, exibida pela Rede Globo em 2019 , em que ele interpretou Régis. E ao que parece, o ator não pretende mais fazer novelas.

"Eu amei fazer aquela novela. Considero uma despedida, não sei se vou fazer mais novelas. Não digo nunca, pois a vida surpreende, mas não está nos meus planos", contou no programa Selfie Service.

Aproveitando o tema TV, o famoso deu sua opinião sobre influencers atuando em novelas. "Eu entendo quando as pessoas criticam porque muita gente não é do ramo e não tem vocação para estar lá, está surfando em uma onda. Mas devemos tomar sempre cuidado com os preconceitos. Eu não tenho preconceito nenhum, acho que todo mundo pode vir de qualquer lugar desde que se proponha a entender essa profissão. É uma profissão tão linda, mas de muita ralação e estudo. Não se iluda com esse falso glamour. Novela é um ano de muito trabalho, no dia a dia não vejo esse glamour todo".